Terzino Acciavatti ristoratore di successo a Decatur in Illinois

LORETO APRUTINO – Terzino Acciavatti nacque a Loreto Aprutino, oggi provincia di Pescara, in “strada Luna”, il 16 novembre del 1890, da Zopito (trentaseienne “contadino” – figlio di Gaetano e Antoniapaola Acciavatti) e Angelarosaria Evangelista (venticinquenne “contadina” – figlia di Sabatino e Clementina Ruscitti). L’atto di nascita fu registrato dall’allora Sindaco Vincenzo Valentini. I suoi genitori si erano sposati a Loreto Aprutino il 3 febbraio 1883. Terzino emigrò giovanissimo, aveva solo quindici anni, e giunse in Pennsylvania dove fece ogni tipo di duro lavoro. Successivamente si trasferì a Decatur, Contea di Macon, in Illinois.

Nel 1921 sposò a Springfield, in Illinois, la compaesana Annina Luciotti (arrivata negli Stati Uniti nel 1913 a bordo del piroscafo “Taormina”). Annina era nata a Lotero Aprutino, in “largo delle coste”, il 18 settembre del 1892, da Zopito (trentaduenne “sarto” e Clementina Nobilio “donna di casa” – la sua nascita fu assistita dalla ventottenne “levatrice” Chiara Janniccari). Terzino e Annina ebbero cinque figli: Oscar (1919-1944 – fu fornaio – sposò Margaret Mary Cooper – servì come Sergente l’esercito statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale); Gino (1925-2015 – durante la Seconda Guerra Mondiale, come sommergibilista della U.S. Navy, ottenne numerosi riconoscimenti militari – gestì il “Acciavatti Realtor”); Zopito Joseph (1931–1931 – il 1 gennaio del 1931 fu il primo nato a Decatur in Illinois – morì a quattro mesi); il 17 agosto del 1932 nacquero le gemelle Rosetta Ann (m. 2018) e Ginetta Clementina (m. 2015). Terzino si traferì da Springfield a Decatur dove iniziò la fortunata attività di ristoratore.

Nel 1932 aprì una sala da tè, poi il “The House That Jack Built” e infine il “ Roma Italian Restaurant” che divenne, in breve, uno dei più frequentati della zona. Terzino Acciavatti, sempre affiancato dalla moglie, seleziona direttamente i prodotti, molti importati direttamente dall’Abruzzo, per offrire alla sua clientela sempre il meglio. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale il figlio Gino lo affiancò nella gestione del “ Roma Italian Restaurant”. Purtroppo, il 18 maggio del 1948, Annina Luciotti morì. Nel 1949 Terzino si risposò, a Loreto Aprutino, con Lena. Tornato negli Stati Uniti vi rimarrà ancora per diversi anni. Terzino Acciavatti morì, il 2 agosto del 1966, a Loreto Aprutino. In quella occasione il quotidiano “The Decatur Rewiew”, il 4 agosto, gli dedicò un importante articolo. I figli continuarono a vivere a Decatur.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”