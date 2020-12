Terremoto in Croazia, le parole del Presidente Marsilio

La forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.4, è stata registrata alle 12.23 di oggi, 29 dicembre, nei pressi di Zagabria

L’AQUILA – “Tutto il nostro cuore è in Croazia, in questo momento così drammatico.Siamo disponibili, con la nostra Protezione civile, a partire in caso di bisogno”. Con queste parole il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha commentato la forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.4, che alle 12.23 di oggi, martedì 29 dicembre, é stata registrata nei pressi di Zagabria, in Croazia. L’epicentro è stato individuato a 44 chilometri dalla capitale croata, nella città di Petrinja, che, secondo fonti locali, sarebbe distrutta: si parla di molti gli edifici crollati, tra cui un ospedale, dove avrebbe perso la vita un bambino.

In via precauzionale é stata chiusa la centrale nucleare slovena di Krsk, che non dista molto dal confine con la Croazia.

La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo oltreché in molti posti del Nord Italia.