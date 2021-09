Terapia del dolore, apre un ambulatorio a Pescara: ecco dove

Il servizio è stato affidato alla dottoressa Genni Duse, già responsabile dell’attività ambulatoriale e chirurgica di Terapia Antalgica dell’ospedale Sant’Antonio di Padova (Azienda Ospedale Università Padova)

PESCARA – Il dolore è un segnale di allarme che ci avverte che qualcosa non va nel nostro corpo, ma molto spesso è di per sé una malattia che richiede diagnosi e cure specifiche. Per questo il Centro Medico Life Care di Pescara (via Tiburtina Valeria n. 156) ha istituito l’Ambulatorio di Terapia del Dolore, che sarà attivo dal primo ottobre. Il nuovo servizio, di cui è responsabile la dottoressa Genni Duse, specialista in anestesia e rianimazione, già responsabile dell’attività ambulatoriale e chirurgica di Terapia Antalgica dell’ospedale Sant’Antonio di Padova (Azienda Ospedale Università Padova), è rivolto ai pazienti affetti da sintomatologie dolorose acute e croniche. L’Ambulatorio tratterà tutti i tipi di dolore. In particolare, il dolore derivante da patologie oncologiche, il dolore muscolare, osteoarticolare e neuropatico – in questo ambito sono comprese le lombalgie e le lombosciatalgie -, artrosi, cefalea e fibromialgia.

“Questo potenziamento dell’offerta – spiega Ernesto Ceci, direttore sanitario di Life Care – si inserisce in una progettualità del network sanitario di cui facciamo parte e mira a proporre un approccio innovativo e di alto profilo clinico al trattamento e alla cura della sofferenza inutile, in linea con quanto previsto dalla legge 38 del 2010 ‘Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore’. Il dolore, infatti, non necessariamente deve essere sopportato e può essere efficacemente alleviato. La dottoressa Duse ha iniziato l’attività a metà settembre al Policlinico Abano di Abano Terme e dall’inizio del mese di ottobre visiterà anche nella nostra struttura”.

Dai dati della letteratura scientifica, si evince che in Italia una persona su 4, circa il 25% della popolazione totale, soffre di artrosi, fibromialgia, nevralgie e di altre condizioni che determinano dolore cronico, riconosciuto come una vera e propria patologia per le conseguenze che comporta dal punto di vista fisico, psichico e socio-relazionale. Meno della metà delle persone colpite da dolore cronico segue una terapia specifica e un malato su tre attende lunghi periodi, mesi o anni, prima di rivolgersi a un medico. Il dolore viene sopportato o sottovalutato dal paziente in quasi un terzo dei casi (29%) oppure curato con antidolorifici non specifici (23%), ma può essere inquadrato e trattato in strutture dedicate, come quella del Policlinico Abano e di Life Care.

Cos’è la terapia del dolore

La terapia del dolore è una disciplina specialistica che si occupa della diagnosi e della cura del dolore acuto e cronico. Essa comprende l’insieme di interventi di diagnosi e terapia volti a individuare e applicare alle sindromi dolorose acute e croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, infiltrative, chirurgiche e strumentali, psicologiche e riabilitative, allo scopo di elaborare il percorso corretto per la soppressione e il controllo del dolore.

Il dolore acuto è di solito associato a un danno acuto, causato, ad esempio, da un trauma, mentre il dolore cronico può essere correlato a un evento del passato, talora non più identificabile, oppure può essere espressione di una malattia cronica.

“L’Ambulatorio – sottolinea la dottoressa Duse – ha come obiettivo migliorare la qualità della vita delle persone affette da dolore acuto e cronico e ridurne le conseguenze invalidanti. Il dolore è un problema importante che investe la nostra società sia da un punto di vista prettamente sanitario che socio-economico. Basti pensare alle giornate di lavoro perse o alle limitazioni nello svolgere le più semplici attività quotidiane. Il dolore, infatti, non deve per forza accompagnare la malattia e non deve essere considerato un evento normale. Esso va, invece, preso in carico e misurato secondo specifici parametri, diversi per adulti e bambini, che ne valutano l’intensità, la durata e la qualità, in modo da stabilire la terapia più adeguata”.

Per prenotazioni: contattare il Cup di Life Care al numero 085-8961600. Le prenotazioni di visite in regime privatistico possono essere effettuate anche on line sul sito www.centromedicolifecare.it.