Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e clima estivo. Minime e massime nelle quattro province dal 24 al 26 settembre 2021

REGIONE – Tra venerdì e sabato anticiclone africano in rimonta con tempo stabile e soprattutto caldo ancora pienamente estivo durante il pomeriggio, quando si potranno raggiungere punte di 29-30°C sull’entroterra; meno caldo lungo le coste. Domenica inizialmente soleggiata ma con tendenza ad aumento della nuvolosità. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 24, 25 e 26 settembre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 24 settembre

Ancora alta pressione nord africana con tempo soleggiato. Clima diurno estivo. Venti a regime di brezza, con rinforzi da Sudovest sulle alte Marche, in generale da Sudest lungo le coste. Mare poco mosso.

Sabato 25 settembre



Alta pressione africana in progressivo indebolimento sotto l’avanzata di un impulso atlantico diretto essenzialmente sul Nord Italia. Clima caldo, punte di oltre 30°C. Venti fino a moderati da Sudovest sulle zone interne, di Scirocco lungo le coste. Mare tendente a mosso a partire dal largo.

Domenica 26 settembre

Condizioni stabili e soleggiate, con clima asciutto. Temperature calde di giorno, senza eccessi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25 e 26 settembre)

PESCARA

LUN – min 15° max 25°

MAR – min 18° max 27°

MER – min 20° max 28°

CHIETI

LUN – min 9° max 26°

MAR – min 12° max 28°

MER – min 15° max 30°

TERAMO

LUN – min 19° max 26°

MAR – min 13° max 28°

MER – min 16° max 20°

L’AQUILA

LUN – min 8° max 23°

MAR – min 12° max 27°

MER – min 14° max 27°

