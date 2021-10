Diretta Teramo – Viterbese: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 2 ottobre alle 17.30 si gioca Teramo – Viterbese per la 7° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la settima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Teramo -Viterbese, che si giocherà sabato 2 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro la Lucchese e in classifica sono ultimi con 3 punti, a pari merito proprio con la Viterbese, frutto di 3 pareggi e 3 sconfitte. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro la Vis Pesaro.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Viterbese valida per la settembre giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

I convocati

PORTIERI: 22 Agostino, 12 D’Ambrosio, 1 Tozzo.

DIFENSORI: 19 Bellucci, 13 Bouah, 27 Furlan, 2 Hadziosmanovic, 3 Ndrecka, 26 Piacentini, 23 Rillo, 5 Soprano.

CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 24 Cuccurullo, 28 Fiorani, 16 Rossetti, 17 Surricchio, 8 Viero.

ATTACCANTI: 9 Bernardotto, 21 Birligea, 30 Di Dio, 29 Kyeremateng, 7 Malotti, 33 Montaperto, 20 Rosso.

Le dichiarazioni di Federico Guido alla vigilia

In conferenza stampa, queste le dichiarazioni rilasciate ai media dall’allenatore Guidi: «Le sensazioni le ho sempre avute positive, dettate da quanto vedo durante la settimana, stiamo cercando con tutte le nostre forze questa benedetta vittoria per sbloccarci mentalmente e intraprendere un percorso diverso, perché le prestazioni non bastano, servono i punti. Il calendario ha messo sotto torchio tutti, quindi dovrò valutare nelle ultime ore chi starà al 100%: Soprano sarà convocato come Kyeremateng, su entrambi sono in corso valutazioni per evitare rischi di sorta, per Mungo e Trasciani servirà più tempo. Ho più di un ballottaggio in testa, dipende anche dalla condizione fisica dei ragazzi. Bernardotto e Birligea in coppia? Possono coesistere, ma in questo momento così perdiamo in equilibrio e aggressività e non ce lo possiamo permettere. La pressione ce l’hanno tutti, perché gli sforzi quotidiani devono sfociare in un’emozione positiva, noi dovremo essere bravi nel concentrarci sulla prestazione per arrivare al risultato, riducendo la frenesia.

Viterbese? È una squadra altamente competitiva, ricca di talento e fisicità, costruita per stare ai vertici, poi conosco bene la professionalità e la maniacalità dell’allenatore. Dovremo limitare le tante individualità presenti.

Tifosi? Ci sono stati vicino anche nei momenti di difficoltà a Lucca e per questo li ringrazio, ma il “Bonolis” deve diventare il nostro fortino, per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutto lo stadio».

L’arbitro

La partita sarà diretta dal sig. Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Giuseppe Centrone di Molfetta (BA) e Andrea Nasti di Napoli, quarto ufficiale il sig. Paolo Grieco di Ascoli Piceno. Prima direzione in assoluto sia per i biancorossi che per i laziali.

La presentazione del match

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Soprano-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Rossetti, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Rosso.

QUI VITERBESE – Dal Canto si affida al 3-5-2. In porta Bisogno, coadiuvato da Martinelli, D’Ambrosio e Van Der Velden. A centrocampo Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Foglia e Urso. In avanti il tandem formato da Volpicelli e Murilo

Le probabili formazioni di Teramo – Viterbese

TERAMO: Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Bouah; Rossetti, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernadotto, Rosso. Allenatore: Guidi

VITERBESE (3-4-2-1): Bisogno; Martinelli, D’Ambrosio, Van Der Velden; Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Foglia, Urso; Volpicelli, Murilo. Allenatore: Dal Cantoicelli, Murilo. Allenatore: Dal Canto