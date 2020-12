Diretta Teramo – Vibonese: ecco dove seguire la partita

Domenica 6 dicembre si gioca Teramo -Vibonese, gara valida per la 14° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Domenica 6 dicembre, allo Stadio Bonolis, si giocherà Teramo -Vibonese, match valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa vengono dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della Virud Francavilla ed é terzo in classifica con 14 punti. Gli ospiti, reduce dalla vitttoria per 0-2 ottenuta in casa della Casertana e sono decimi in classifica a quota 16. Non ci sono precedenti tra le due compagini. La gara sarà diretta da Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Marco Lencioni di Lucca; quarto uomo Davide Moriconi della sezione di Roma 2.

CRONACA DELLA PARTITA

Diretta Tv e Streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Soprani al centro e da Piacentini e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Santoro. Sulla trequarti Ilari, Mongo e Costa Ferreira, di supporto all’unica punta Bunino. Probabile modulo 3-5-2 per la Vibonese con Mengoni in porta e retroguardia composta da Sciacca, Bachini e Redolfi. In cabina di regia Tumbarello con Ambro e Laaribi; sulle fasce Ciotti Mahrous. Davanti Spina e Plescia.

Le probabili formazioni di Teramo – Vibonese

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. Allenatore: Paci.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Sciacca, Bachini, Redolfi; Ciotti, Ambro, Tumbarello, Laaribi, Mahrous; Spina, Plescia. Allenatore: Galfano.