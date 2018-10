Teramo – Unibasket Amatori Pescara, la presentazione del derby

Si tratta del primo derby abruzzese stagionale. Appuntamento oggi pomeriggio ore 18 al Palascapriano

PESCARA – Il girone C è il girone dei derby abruzzesi, con cinque squadre della regione ai nastri di partenza. Pescara vuole immediatamente mettere in chiaro la propria leadership territoriale, provando a sbancare Teramo questa domenica per poi approcciare al meglio ad un altro derby, quello contro la Teate Basket Chieti, che si giocherà la domenica successiva, un’altra volta in trasferta. La squadra del consorzio Unibasket, dopo lo spettacolare pubblico della prima giornata di campionato, spera di essere seguita anche fuori casa e vuole assolutamente confermare quanto di buono ha fatto domenica scorsa già da questa domenica.

Sarà d’obbligo riconfermarsi dopo il roboante successo casalingo contro la Frata Nardò. L’avversario di turno è l’Adriatica Press Teramo di coach Domizioli, una squadra che abbina tantissimi giovani di talento ad alcune pedine di assoluto valore per la categoria. La dirigenza dei biancorossi ha costruito un roster che unisce alcuni 1997 di livello (Aromando, Valerio Costa, Di Diomede), alcuni giovanissimi (l’ex Rimini Signorini e l’ex Ortona Pavicevic) e giocatori espertissimi della serie B come l’ex Amatori Andrea Lagioia e il playmaker Matteo Fabi, già visto con la canotta di San Severo e Montegranaro. La ciliegina sulla torta è il funambolico Gianluca Marchetti, già visto con la maglia di Ortona, talento di livello superiore che non sempre riesce ad esprimersi al cento per cento. Se si accende lui, di certo è il Nemico numero uno per ogni avversaria di questo raggruppamento.

Vietato sottovalutare i teramani, dunque, che all’esordio in campionato hanno perso ad Ancona all’ultimo minuto, dopo un pesante 0/2 ai liberi che avrebbero potuto chiudere il match in senso favorevole. Pescara ha già affrontato in pre-campionato la squadra sponsorizzata Adriatica Press, vincendo 80-64. Una vittoria che dice qualcosina sul valore delle squadre ma che in realtà ha un significato pari a zero: vietato prendere sotto gara l’impegno, perché il campionato ha un’altra storia, tutta da scrivere.

Coach Rajola ha presentato così la partita:

“primo derby stagionale e prima trasferta. Dobbiamo dare seguito alla bella prestazione di domenica scorsa e, anzi, migliorare quelle cosette in cui non siamo stati bravi. Andiamo a Teramo sapendo che in questo campionato non ci saranno mai partite facili: i nostri avversari hanno già dimostrato ad Ancona di essere una squadra di valore, giovane, ben allenata, con alcune individualità davvero importanti per la serie B. Dobbiamo avere la massima concentrazione e portare a casa i due punti”.

Con la serie B, dunque, appuntamento domenica 14 ottobre a Teramo, alle 18:00 al Palascapriano, per il derby tra Adriatica Press Teramo e Unibasket Amatori Pescara.

La squadra pescarese conta, comunque, sul supporto dei suoi tifosi, che l’anno scorso hanno seguito i propri beniamini praticamente ovunque. Gli aggiornamenti sulla gara saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’Unibasket. Il servizio Netcasting è offerto dalla Lega Pallacanestro sul proprio sito ufficiale. La squadra del presidente Carlo DI Fabio giocherà in trasferta anche il match successivo, nell’attesissimo derby contro la Teate Basket Chieti.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per il parterre fronte panchine costeranno 10 euro, mentre per tutti gli altri settori, compreso il settore ospite, resterà invariato il prezzo di 7 euro.