Teramo, una rotonda a Floriano di Campli affidata a privato

TERAMO – Sottoscritta questa mattina la convenzione fra la ditta New Terconf di Pasqualino Iaconi e la Provincia per l’affidamento in gestione, per tre anni, di un’area verde di proprietà dell’Ente. Si tratta di una rotonda sulla provinciale 17, nel Comune di Campli, in località Floriano. É la prima convenzione che fa seguito all’avviso pubblico predisposto quest’estate dal Servizio Concessioni.

Al momento sono 46 le aree verdi che possono essere affidate ai privati. Si tratta rotonde, spazi adiacenti le strade provinciali, giardini di scuole da tenere in ordine in cambio di pubblicità gratuita laddove consentito dal Codice della strada o di targhe di ringraziamento dell’ente con citazione dello sponsor (nel caso delle rotonde) o ancora di sponsorizzazioni con carattere di comunicazione sociale.

Il privato dovrà garantire il programma manutentivo previsto da un “Disciplinare Tecnico” appositamente studiato dal servizio Concessioni dell’ente che individua anche le specie arboree congruenti con i luoghi. Nel caso di Floriano si provvederà alla piantumazione di ginestre, viburnio e fotinia.

Alla firma della convenzione erano presenti, oltre al privato, il vicepresidente Alessandro Recchiuti, il consigliere delegato alla viabilità, Lanfranco Lancione, la dirigente del settore Daniela Cozzi e il responsabile del servizio, Alessandro Di Felice.