Lanciano, anche l’Ordine degli Ingegneri di Chieti alla Fiera Abitare Oggi

Nel seminario organizzato per il 28 febbraio i parlerà della Leggie di Bilancio 2020, di agevolazioni fiscali, GSE e sconto in fattura

CHIETI – L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti parteciperà anche quest’anno alla Fiera Abitare Oggi di Lanciano, in programma dal 28 febbraio al 1 marzo prossimi, giunta alla 31° edizione con un seminario rivolto ad ingegneri e architetti. La Fiera è un tradizionale centro diffusore di idee innovative, laboratorio, punto di incontro e scambio tra i professionisti del settore ed è un punto di riferimento per edilizia, arredamento, impiantistica, energia, oggettistica e design.

Il Seminario di formazione è in programma per il 28 febbraio alle 15.00 e si intitola BONUS FISCALI 2020 SECONDO LA MANOVRA FINANZIARIA ed è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti insieme alla Fondazione Architetti Chieti-Pescara, all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti ealll’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara. Nel seminario si parlerà della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che ha confermato anche per il 2020 i Bonus per la casa. I relatori illustreranno le agevolazioni fiscali confermate per il 2020 e legate all’ECOBONUS e al BONUS FISCALE, al SISMA BONUS, al BONUS VERDE, al BONUS MOBILI e al nuovo BONUS FACCIATE.

Inoltre verrà trattata anche la tematica legata al GSE per le gli Enti Locali e quella legata allo SCONTO IN FATTURA. I Bonus introdotti e/o prorogati per l’anno 2020 sono quindi una concreta opportunità per il settore dell’edilizia. Per questo evento formativo per i professionisti Ingegneri ed Architetti è previsto il riconoscimento di crediti formativi.

Per informazioni e iscrizioni

tel.0871-63826

info@ingegneri.chieti.it – www.ingegneri.chieti.it