Teramo, Ufficio Sisma: anticipo apertura al 17 dicembre

TERAMO – In considerazione del fatto che giovedì prossimo, 19 Dicembre, ricorre la Festività del Santo Patrono della città e pertanto gli uffici comunali resteranno chiusi, l’apertura dello sportello istituito presso l’Ufficio Sisma sito presso il Parco della Scienza, è anticipata a domani, martedì 17 dicembre.

Si ricorda che l’attività di tale ufficio è normalmente svolta solo il giovedì ed è finalizzata al supporto nella compilazione della modulistica predisposta dal Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza n. 61. L’amministrazione quindi, garantisce il servizio anche per la settimana in corso. Lo sportello osserverà il seguente orario 09.00/12.00 e 15.00/17.00.