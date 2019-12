Secondo stop casalingo per l’Amicacci, passa Cantù

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – La DECO Group Amicacci esce sconfitta dal big match della quinta giornata di Serie A contro la UnipolSai Briantea84 Cantù, che ha disputato una gara pressoché perfetta sul parquet del PalaMaggetti, chiusa sul 53 a 72.

Il primo quarto vede i due attacchi con le polveri bagnate, con errori su entrambi i fronti dovuti anche alla tensione tipica di un big match. L’Amicacci si affida al centro iraniano Morteza Gharibloo mentre la Briantea risponde con i canestri dell’azzurro Filippo Carossino: si va alla prima pausa in perfetta parità (10-10).

In apertura di secondo quarto Cantù si porta avanti affidandosi al grande ex giallorosso Simone De Maggi e alle incursioni di Francesco Santorelli e del brasiliano Marcos Sanchez. La squadra abruzzese invece subisce la pressione difensiva avversaria: nei minuti finali del primo tempo va a segno solo con Marco Stupenengo mentre la Briantea prende il largo trascinata dall’argentino Adolfo Damian Berdun (16-31).

Il rientro dalla pausa lunga vede l’Amicacci andare a segno con Raimunds Beginskis ma gli ospiti mantengono il controllo della partita e continuano ad incrementare il vantaggio con un De Maggi in giornata (31-54). La partita è compromesso e la squadra di casa riesce nel quarto conclusivo perlomeno a limitare i danni (53-72).

Per i ragazzi di coach Andrea Accorsi c’è molto su cui lavorare per agguantare il quarto posto in classifica: sarà già fondamentale l’ultima partita dell’anno solare, in trasferta contro Porto Torres il 21 dicembre.

TABELLINO

DECO Group Amicacci Giulianova – UnipolSai Briantea84 Cantù 53-72

Amicacci Giulianova: Macek 6, Awad, Beginskis 4, Marchionni 17, Minella, Gharibloo 6 (11 rimbalzi), Labedzki, Ion 2, Stupenengo 10, Fares 6, Castellani 2.

Briantea84 Cantù: Sanchez 23, Geninazzi 2, Santorelli 8, Gonçalves, Berdun 11, Bassoli, Morato, Carossino 15, De Maggi 10, De Prisco.

Serie A – Risultati 5^ giornata

Dinamo Lab Banco di Sardegna – S. Stefano Avis 63-84

Santa Lucia Roma – SBS Montello 69-59

Studio 3A Padova – Gsd Porto Torres 57-62

Classifica

S. Stefano Avis 10

UnipolSai Briantea84 Cantù 8

Santa Lucia Roma 6

DECO Group Amicacci Giulianova 4

SBS Montello 4

Gsd Porto Torres 4*

Dinamo Lab Banco di Sardegna 2*

Studio 3A Padova 0

*Una partita in meno