Diretta Teramo – Turris: dove vedere la diretta live e risultato

Sabato 3 aprile alle 15 si gioca Teramo – Turris per la 34° giornata del Girone C di Serie C. Dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 34° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Teramo – Turris, che si giocherà allo Stadio “Gaetano Bonolis” sabato 3 aprile con calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 3-1 rimediata sul campo della Vibonese e in classifica sono ottavi con 42 punti. Nelle ultime 5 sfide hanno ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 8 . La Turris invece ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 10; é reduce dal pareggio casalingo contro il Catanzaro ed é tredicesimo a quota 35. La gara di andata, disputata il 13 dicembre 2020, era terminata con il risultato di 1-1.

Dove vederla in TV e in streaming

L’arbitro

L’incontro Teramo – Turris verrà diretto da William Villa di Rimini coadiuvato dagli assistenti, i Rosario Antonio Grasso di Acireale (CT) e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio (VA), quarto uomo il Erminio Cerbasi di Arezzo. Non si ravvisano precedenti con il Diavolo, mentre sono ben quattro quelli con i campani, con un bilancio di tre successi e un pari.

Le probabili formazioni di Teramo – Turris

Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti. La Turris del neo tecnico Caneo potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Abagnale tra i pali e retroguardia composta da Rainone, Lorenzini e Di Nunzio. In cabina di regia Signorelli, Tascone e Franc; ai lati Da Lalt e Esempio. Davanti Pandolfi e Persano.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci

TURRIS (3-5-2) Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Signorelli, Franco, Esempio; Persano, Pandolfi.