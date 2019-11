Teramo calcio: Costa Ferreira regala un punto ai biancorossi

Al Bonolis pareggio con la Ternana e infortunio a Costa Ferreira per la squadra di Tedino, che domenica prossima giocherà a Bari

TERAMO – Finisce 1-1 tra Teramo e Ternana. Primo tempo senza gol nè emozioni. Occasione per i padroni di casa in avvio di gara con Magnaghi che non inquadra lo specchio della porta, per gli ospiti, invece, Marilungo sfiora il palo. A inizio ripresa Suagher salva sulla linea dopo che Tozzo si era fatto sfuggire il pallone. Al 13′, sugli sviluppi del corner, annullata una rete al Teramo per una spinta di Ilari segnalata dal direttore di gara. Al 15′ Partipilo porta in vantaggio la Ternana; su traversone dalla sinistra mischia in area e dopo un batti e ribatti il giocatore trova il colpo. Nemmeno un minuto dopo Costa Ferreira scaglia un destro fulminante e il Teramo pareggia. La gara prosegue senza grossi colpi di scena.Da segnalare l’infortunio occorso a Costa Ferreira. Come riporta il sito ufficiale del Teramo calcio, dagli esami strumentali effettuati in serata presso l’Ospedale “Mazzini”, non si riscontrano fratture di alcun tipo ed il calciatore è tornato regolarmente a casa. Le sue condizioni verranno comunque monitorate nelle prossime ore dallo staff medico biancorosso

Nel dopo gara l’allenatore biancorosso Tedino si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: «E’ stata una bellissima partita, giocata da due squadre che volevano vincere fino alla fine. E’ stata anche molto vibrante, merito di un pubblico bellissimo, con i nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutto l’arco della sfida. Episodi dubbi? Li ho rivisti entrambi: sembra che il contatto pro-Ternana e che sia regolare il gol di Ilari. Il mio gruppo merita tanto per come si allena durante la settimana: stiamo cercando di bruciare i tempi, ma il contenuto per vincere, in questo momento, non ce l’abbiamo. Il percorso dev’essere verticale e andiamo alla ricerca della continuità. Queste sono le partite più difficili, perchè incontri avversari che hanno qualità e che sanno come castigarti: il nostro campo alimenta chi vuol fare la partita. Credo sia giusto avere da parte nostra la volontà di crescere sempre, di partita in partita e capire che se vogliamo farlo davvero, non possiamo permetterci gare sottotono».



Prossimo appuntamento domenica 24 novembre in trasferta sul campo del Bari; calcio di inizio previsto per le ore 17.30.

CONDIZIONI DI COSTA FERREIRA

Da quanto riportato sul sito della società biancorossa dagli esami strumentali effettuati in serata al calciatore Pedro Miguel Costa Ferreira presso l’Ospedale “Mazzini” di Teramo, non si riscontrano fratture di alcun tipo ed il calciatore è tornato regolarmente a casa. Le sue condizioni verranno comunque monitorate nelle prossime ore dallo staff medico biancorosso.

TABELLINO

Teramo (4-3-3): Tomei; Florio, Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira (dal 27′ st Santoro), Arrigoni (Cap.), Ilari (dal 40′ st Lasik); Martignano (dal 27′ st Mungo), Magnaghi (dal 40′ st Cianci), Bombagi. A disposizione: Valentini, Gega, Minelli, Iotti, Birligea, Viero. Allenatore: Bruno Tedino

Ternana (4-3-1-2): Tozzo; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella (Cap.); Paghera (dal 35′ st Salzano), Proietti, Palumbo (48′ st Damian); Partipilo (dal 26′ st Furlan); Ferrante, Marilungo (dal 35′ st Torromino). A disposizione: Marcone, Iannarilli, Diakitè, Vantaggiato, Russo, Sini, Defendi, Nesta. Allenatore: Fabio Gallo

Arbitro: Cristian Cudini (Fermo)

Assistenti: Alberto Zampese (Bassano del Grappa), Davide Moro (Schio)

Reti: 15′ st Partipilo (Tr.), 17′ st Costa Ferreira (Te.)

Ammonizioni: Tentardini (Te.)

Recuperi: nessun minuto nel primo tempo e 5′ nella ripresa

Foto squadra sotto la curva fonte sito ufficiale Teramo Calcio