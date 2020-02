Teramo serata a sostegno del popolo Venezuelano: ecco quando

Il 22 febbraio alle ore 17 alla Sala Polifunzionale della Provincia raccolta farmaci e proiezione del film Esta todo bien di Tuki Jencquel

TERAMO – Il numero di cittadini venezuelani che dal 2015 a oggi ha lasciato il proprio paese ha raggiunto i 4 milioni; oltre 1,1 milione di bambini che ha bisogno di assistenza. In tutto il mondo, solo in Siria – con 5,6 milioni di rifugiati – si è assistito a un esodo di popolazione maggiore di quello che si registra in Venezuela (dati Unicef).

Manca tutto: dall’acqua all’elettricità ma la situazione più drammatica è quella che riguarda l’assistenza sanitaria. Non ci sono farmaci, quelli che si trovano vanno pagati in dollari e quasi nessuno può permetterseli. ALIonlus insieme a PAHPV INC (Programa de Ayuda Humanitaria Para Venezuela) da anni si occupa di raccogliere farmaci e presidi sanitari facendoli arrivare in Venezuala grazie ad una rete di solidarietà e volontariato. L’Abruzzo è la regione più attiva di questa rete per gli storici legami con il Venezuela dove, a partire dalla fine dell’800, sono emigrati tanti abruzzesi.

Questa mattina con la partecipazione della consigliera provinciale alle politiche sociali, Beta Costantini, i rappresentanti locali di ALIonlus, Evila Rosa Tovar, Gabriella Moscardelli, Limaira Orologio e Alberto del Monaco hanno presentato la serata a sostegno del popolo venezuelano che si svolgerà il 22 febbraio, a partire dalle ore 17, alla Sala Polifunzionale dell’ente. Tutti possono donare farmaci, importante controllare la da ta di scadenza.

Per raccontare cosa accade nel Paese sudamericano sarà proiettato il film – dossier “Esta todo bien” di Tuki Jencquel. Il film, attraverso scene di vita quotidiana, rende testimonianza a migliaia di persone che ogni giorno affrontano la grave crisi in cui si trova il Venezuela dove i diritti fondamentali vengono a mancare.

Per sostenere il progetto e fare donazioni:

alipervenezuela@ali-italia.org

c/C 1032820555

iban IT26000760103600001032820555

Il punto di raccolta farmaci a Teramo si trova alla Caritas

IL DOSSIER

Francisco, un attivista sociale che riesce a raggiungere con le donazioni di medicinali le persone che ne hanno bisogno; Ephraim, un giovane traumatologo che cura le vittime di proiettili in un ospedale pubblico per $12 al mese; Mildred e Rebecca, due pazienti malate di cancro, una in via di guarigione, l’altra sotto chemioterapia, che rappresentano la situazione che la maggior parte dei venezuelani vive in una condizione di salute precaria; e Rosalía e Carlos, una coppia anziana, titolari di una farmacia che è sull’orlo della bancarotta perché non hanno niente da vendere. Attraverso scene di vita quotidiana, rende testimonianza a migliaia di persone che ogni giorno affrontano la grave crisi in cui si trova il Venezuela. L’incontro si pone lo scopo di divulgare la drammatica situazione che questo popolo sta attraversando e ci darà l’opportunità di raccogliere donazioni da inviare in Venezuela.