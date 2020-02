Fossacesia, inseguimento lungo la ciclabile: recuperato escavatore rubato

FOSSACESIA – Alle ore 05:40 odierne pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Lanciano dava l’alt ad un complesso veicolare commerciale, autocarro più carrellone trasportante un grosso escavatore. Il conducente, invece di arrestarsi, si dava alla fuga imboccando, con il grosso veicolo, la pista ciclabile a folle velocità. Durante la fuga abbatteva tutte le transenne poste in corrispondenza degli attraversamenti della pista ponendo in serio pericolo l’incolumità di chiunque si fosse trovato ad attraversarla sia a piedi che in auto.

Dopo un lungo inseguimento, il conduceva arrestava il veicolo dandosi alla fuga nelle campagne adiacenti Nonostante attente ricerche, approfittando delle ore notturne, egli faceva perdere le proprie tracce. Il complesso veicolare Iveco più semirimorchio risultavano compendio di furto notte tempo in danno della ditta SICURBAU mentre l’escavatore (100.000 euro di valore commerciale) in danno della SE.GI. S.p.A.

Entrambi rubati ad Ortona all’interno di un cantiere lavori per il consolidamento delle gallerie delle Ferrovie dello Stato. Sul posto interveniva la Polizia Scientifica del locale commissariato che effettuava dei rilievi dattiloscopici finalizzati all’identificazione degli autori del reato. Ingenti i danni alle strutture pubbliche della pista ciclabile. Continuano le indagini della Polizia Stradale di Chieti al fine di rintracciare l’autore del furto