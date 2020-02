Colagrande confermata presidente della Croce Rossa Italia di Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Enrica Colagrande confermata presidente del Comitato locale di Roseto della Croce Rossa Italiana. Con 116 preferenze su 121 votanti, è stata rieletta per il secondo mandato nell’ambito della consultazione che si è svolta domenica. Contestualmente è stato eletto il Consiglio direttivo del Comitato, composto da Antonio Giansante, Silvia Malvezzi ed Emanuele Pompilii.

Nata ad Ortona e residente a Città Sant’Angelo, 41 anni, Colagrande lavora come biologo responsabile in un laboratorio di analisi. É in Croce Rossa dal 2007 ed ha ricoperto la carica di commissario e poi referente area I del gruppo di Silvi dal 2009 al 2013. É stata volontaria all’Aquila, nel 2009, per contribuire nella gestione dell’emergenza post terremoto. É stata eletta per il primo mandato da presidente del Comitato nel 2016.

“Non posso che ringraziare tutti quelli che mi hanno nuovamente dato fiducia – afferma Colagrande – Si tratta per me del secondo mandato e sarà anche l’ultimo possibile in base al nostro statuto. Affronterò le nuove sfide con la grinta e l’energia di sempre, dando continuità al lavoro già avviato. Il nostro obiettivo resta quello di intensificare le attività della Croce Rossa Italiana sul territorio del Comitato locale, e cioè Roseto degli Abruzzo, Silvi, Atri e Val Fino, di incentivare le attività di formazione per i soci e di creare nuove opportunità per il gruppo. Il tutto – conclude la presidente – lavorando in modo unitario e compatto”.