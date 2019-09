Teramo, selezione pubblica per istruttore educativo culturale

TERAMO – Dopo la avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è da oggi on-line sul sito del Comune di Teramo l’avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria per il profilo professionale di istruttore educativo culturale, categoria c1, a cui attingere in caso di assunzione a tempo determinato per supplenze brevi negli asili nido, raggiungibile al seguente link:

http://www.comune.teramo.it/index.php?id=37&itemid=45.

Tutte le informazioni sono reperibili nell’avviso stesso, la scadenza per la presentazione delle domande, è fissata per il prossimo 6 Ottobre.