Teramo, l’assessora Marroni su tariffe scolastiche

TERAMO – In riferimento alle dichiarazioni riportate in un comunicato stampa dal Sindaco di Campli sulle tariffe scolastiche del Comune di Teramo, l’assessora alla Pubblica Istruzione Maria Cristina Marroni, intende precisare:

“Le tariffe del trasporto scolastico non sono state affatto modificate dall’attuale giunta ma sono le stesse che abbiamo trovato in essere dalla passata amministrazione. Il Sindaco Agostinelli, inoltre, commette un errore dicendo che la tariffa più bassa nel nostro caso parta da 150 euro, anziché i 115 corretti. Aggiungo che si tratta di una quota annuale che si dimezza per il secondo figlio iscritto alle scuole e diventa completamente gratuita per il terzo figlio.

In più, il Comune di Teramo ha una serie di esenzioni complete per famiglie con situazione di particolare precarietà economica e l’esenzione totale del pagamento della tariffa anche per gli alunni portatori di handicap autosufficienti che non necessitano di particolare attrezzatura o assistenza. Rilevo poi, non senza stupore, che appare perlomeno azzardato comparare un Comune come Campli con il suo diretto capoluogo, innanzitutto in ragione del numero di abitanti e dell’estensione del territorio. Invito il Sindaco Agostinelli ad essere pertanto più preciso e a produrre termini di paragone consoni alle due diverse, seppur ciascuna rispettabilissima, realtà”.