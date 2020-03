Teramo, salute della famiglia ricoverata: D’Alberto su notizie Asl

TERAMO – Colgo l’occasione fornita dalle ottime notizie diffuse dalla Asl sulle condizioni di salute della famiglia ricoverata nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Teramo, per ribadire l’impegno comune a tutti i livelli Istituzionali e in particolare al Comitato Ristretto dei Sindaci che, di fronte a questa emergenza sanitaria, ci vede uniti e collaborativi per garantire ai cittadini non solo un’attenzione costante alle possibili evoluzioni dell’epidemia, con conseguenti e immediate misure di prevenzione da attivare se si dovesse ritenere necessario, ma anche un’informazione corretta e univoca. Al momento la situazione continua a rimanere sotto controllo, grazie all’impegno del personale sanitario e al sistema di coordinamento istituzionale.

La Asl di Teramo sta dimostrando grande capacità organizzativa e grande flessibilità nell’adattarsi a situazioni di emergenza. In particolare il Reparto Malattie Infettive che, in raccordo con gli altri reparti e in questa fase specifica con quello di Pediatria, deve far fronte a sempre nuove patologie emergenti che a causa dei cambiamenti climatici e di fenomeni legati alla globalizzazione, sono in aumento e richiedono strutture e personale particolarmente specializzato come quello che l’Ospedale di Teramo può vantare, dimostrando, in ciò, quanto sia importante investire sull’eccellenza.

Personalmente ringrazio ancora gli operatori che – a tutti i livelli – si stanno spendendo per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini teramani.