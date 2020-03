Giulianova, sanificazione dei pulmini e dei locali scolastici

GIULIANOVA – Alla luce delle ultime registrazioni di casi di coronavirus in Abruzzo e all’applicazione di conseguenti misure di prevenzione e tutela degli studenti, il Sindaco Jwan Costantini e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia, in coordinamento con le dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi, comunicano alla cittadinanza che, in questi giorni, partiranno alcuni provvedimenti che prevedono la sanificazione dei pulmini e dei locali scolastici.

“In questi tempi di allerta sanitaria la nostra attenzione è riservata alla sicurezza dei bambini – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e a garantire loro la frequentazione di luoghi idonei e sanificati. Ecco perché, con l’impegno dell’Assessore Verdecchia, stiamo predisponendo una serie di interventi di sanificazione che riguarderanno prima i mezzi di trasporto scolastici e poi le strutture scolastiche”.

“Un provvedimento necessario teso a garantire la prevenzione sui mezzi e negli ambienti frequentati quotidianamente dai nostri figli – dichiara l’Assessore Katia Verdecchia – un impegno che il comune assume in linea con le direttive del Ministero della Salute e al fine di rassicurare i genitori”.