Teramo, Associazione Robin Hood su rimborso delle multe

TERAMO – L’Associazione Robin Hood interviene con la seguente nota sui ritardi nei rimborsi delle multe, nella zona ZTL di Teramo ,da parte del Comune:

“Storia infinita delle multe nella zona ZTL, in questi giorni, nel mentre pervengono di nuovo una serie di verbali a coloro che non hanno rinnovato il permesso, il Comune di Teramo rimborsa le multe dopo quasi tre anni. Queste ultime vengono rimborsate parzialmente, sono esclusi gli oneri di notifica e aggiungiamo noi i costi subiti per il pagamento. Non solo ritardi dunque ma rimborsi parziali. Le sorprese non finiscono qui, l’elenco promulgato, che da diritto al rimborso è relativo ad una serie di periodi, ma come dimostrano articoli di stampa, i varchi non hanno funzionato correttamente anche in altri periodi..

Il Comune nella vicenda non è stato parziale, non ha verificato gli interessi legittimi e di legalità dei cittadini, attenendosi a quando riferito dalla società.

I cittadini che hanno pagato, per paura di dover pagare in più, beffati da un rimborso parziale.

L’associazione Robin Hood denuncia il ritardo dei pagamenti, la mancanza della totalità della somma pagata e periodi di no funzionamento non presenti nella lista.

Di tali circostanze chiederà al commissario delucidazioni.

Verrà posto anche il problema delle manutenzioni urgenti, non ancora risolto, una caldaia, un condizionatore, un apparato può rompersi in qualsiasi momento e non è prevedibile con giorni d’anticipo”.