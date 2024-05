Bandiera Blu confermata anche per il 2024 a Martinsicuro

MARTINSICURO – La città truentina potrà fregiarsi del prestigioso vessillo anche per il 2024. La cerimonia di assegnazione si è tenuta a Roma, nella giornata di martedì 14 maggio, a cura come sempre della FEE (Foundation for Environmental Education, ong). Presenti all’evento l’assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci, e il consigliere con delega al Turismo e Demanio, Umberto Barcaroli.

“Siamo felici di aver ricevuto questo importante riconoscimento per il quarto anno consecutivo – le parole di un soddisfatto Marco Cappellacci – la Bandiera Blu viene assegnata a quelle località marine e lacustri che possono vantare le acque migliori, il maggior rispetto dell’ambiente e servizi di qualità. Abbiamo lavorato senza sosta già dal primo mandato in questa direzione e continueremo a farlo anche per i prossimi anni”.

“Da un punto di vista turistico potersi fregiare della Bandiera Blu è fondamentale – commenta, invece, Umberto Barcaroli – siamo molto contenti di questo e ci stiamo preparando, in perfetta sinergia con gli operatori turistici, per questa estate ormai alle porte. Vogliamo alzare il livello della nostra offerta turistica e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ci tengo a ringraziare tutta l’amministrazione, gli uffici comunali e gli operatori di settore per il grande lavoro di squadra che viene messo in campo quotidianamente”.

“Siamo molto soddifatti del lavoro che sta portando avanti questa amministrazione – il commento di Simone Tommolini, presidente dell’associazione operatori turistici di Martinsicuro e Villa Rosa – continuare a fregiare la nostra città della Bandiera Blu, che per tanti anni è mancata, è la direzione giusta da seguire per poter migliorare l’appeal turistico di Martinsicuro”.