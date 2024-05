Roseto, al via le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico 2024/25

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi annuncia che sono aperte le iscrizioni per il servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2024/2025. Le iscrizioni sono riservate a tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo e anche in questa occasione, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Francesco Luciani, è riuscito a pubblicare l’Avviso in netto anticipo rispetto al passato.

Le domande d’iscrizione devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno prossimo. Si ricorda che l’iscrizione deve essere rinnovata annualmente in conformità con il Regolamento comunale del Servizio di trasporto scolastico.

Il processo di iscrizione potrà essere effettuato online attraverso il link presente sul sito del Comune, accessibile anche dalla sezione “Servizi On Line – Servizi per i Cittadini – Servizio Scuolabus e Mensa”. Sul portale dell’Ente sono a disposizione anche la documentazione e le informazioni necessarie.

L’accesso al servizio avverrà secondo una graduatoria basata su criteri specifici, tra cui la distanza abitazione-scuola e la presenza di disabilità. Esaurita la graduatoria, in caso di eventuale ulteriore disponibilità di posti, l’accesso al servizio avverrà secondo il criterio della distanza maggiore casa-scuola.

L’Amministrazione Comunale ricorda che non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle tariffe.

“La riorganizzazione del trasporto scolastico, avviata lo scorso anno, ha riportato il servizio a livelli più che discreti e ne siamo molto soddisfatti – afferma l’Assessore Francesco Luciani – Abbiamo ereditato una situazione disastrosa e difficile da rimettere in sesto. Scelte coraggiose e ferme hanno consentito di arrivare oggi a fine anno scolastico con disagi pressocché azzerati e limitati a fisiologiche piccole manutenzioni e interruzioni che si contano sulle dita di una mano. Un sistema di trasporto che vuole essere all’altezza delle aspettative delle famiglie e della comunità scolastica favorendo, al contempo, una razionalizzazione delle risorse. Sono particolarmente soddisfatto, infine, che anche in questo caso, come avvenuto per i Campi estivi e per gli Asili Nido, siamo riusciti ad avviare la procedura in netto anticipo rispetto al passato per permettere alle famiglie di organizzarsi per tempo e all’Ente di pianificare al meglio il servizio di trasporto scolastico”.