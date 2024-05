ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nasce a Roseto degli Abruzzi il Sunny People Fest, un Festival gratuito di tre giorni che celebra la musica e l’arte e che animerà, dal 17 al 19 maggio prossimi, la Spiaggia Libera Lido AH!MAR.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Sala Consiliare alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, dell’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, dell’Assessore alla Cultura Francesco Luciani, di Fabiano D’Ostilio, presidente dell’associazione “Ah!Mar eventi”, e della direttrice artistica Glenda Suffer.

Il festival, organizzato da “Ah!Mar eventi” e dall’Amministrazione Comunale, è dedicato alla musica indipendente, alternativa e rock, con una programmazione ricca di artisti provenienti da tutta Italia. Con un’attenzione particolare agli esponenti più conosciuti dello scenario radicale abruzzese.

La lineup musicale completa del Sunny People Festival include artisti di grande talento come Godano (Marlene Kuntz), Nobraino, Borghetta Stile, Duo Bucolico, Mobili Trignani, I.muri, Falegnameria Marri, Disco Sentimento, Brody, Martin.

Ma il Sunny People Fest non è solo musica. Saranno organizzate diverse attività collaterali, tra cui laboratori di pittura, laboratorio di tessuti aerei, foggiatura del tornio e spettacoli d’intrattenimento a cura di street artists. Inoltre, ci sarà una sezione dedicata al mondo dell’arte, con espositori di quadri, poster, fotografie.

Presente anche un’area dedicata al food e beverage, organizzata e diretta dal socio organizzatore Sandro Di Blasio che sarà dedicata, con cura e attenzione, ai prodotti tipici abruzzesi

“Quest’anno abbiamo lavorato per realizzare un calendario ricco e condiviso – ha detto il Sindaco Mario Nugnes – nell’interesse dell’intera costa teramana. Quando una città del comprensorio propone un evento importante esso diventa una cassa di risonanza per tutto il territorio. Questo è il messaggio di squadra che abbiamo voluto lanciare anche durante la consegna delle Bandiere Blu ed è il messaggio che voglio ribadire anche oggi nel presentare una manifestazione di altissimo livello come il “Sunny People Fest”, un evento nato dalla collaborazione tra “Ah!Mar eventi” e Amministrazione Comunale. Una kermesse musicale, e non solo, di cui siamo orgogliosi per tre motivi: la presenza di artisti di altissima qualità; l’aver sposato l’idea di organizzare il festival a maggio, contribuendo alla mission della destagionalizzazione; l’aver seguito il percorso della coprogettazione col Comune per inserire il “Sunny People Fest” nel cartellone delle manifestazioni di Roseto”.

“Voglio ringraziare gli organizzatori che con tanta passione e tenacia si sono proposti per realizzare un festival così importante già nel mese di maggio e che sarà seguito, durante l’estate, da tanti altri appuntamenti musicali su tutto il territorio – ha affermato l’Assessore Annalisa D’Elpidio – Siamo felicissimi di aver co-progettato assieme a loro questo evento e vogliamo sostenere qualsiasi iniziativa che ci permette, grazie all’impegno degli imprenditori, di poter presentare un’offerta turistica di alto livello e capace di attirare persone anche dal resto della provincia e della regione. Il Sunny People Fest abbraccerà sia i giovani che le famiglie ma anche gli appassionati d’arte e di danza grazie ad un format innovativo che unisce la musica con l’arte”.

“Roseto vuole provare a destagionalizzare la sua offerta e lo fa puntando sulla musica e sulla cultura – ha aggiunto l’Assessore Francesco Luciani – Abbiamo creduto all’istante all’idea degli organizzatori per la qualità della proposta che ci è stata presentata, per la lungimiranza dimostrata e per gli investimenti che hanno fatto nel corso degli anni in eventi, in ospitalità e accoglienza. Realizzare una manifestazione con artisti di questo calibro non è una cosa che si improvvisa in pochi mesi. Questo vuol dire che, da parte di Fabiano e Glenda, erano già stati svolti uno studio e una programmazione imprenditoriale e artistica non indifferenti. Sono certo che siamo di fronte ad una prima edizione di un evento che riusciremo a portare avanti anche per il futuro”.

“Ringrazio l’Amministrazione per aver creduto da subito al “Sunny People Fest” – ha dichiarato Fabiano D’Ostilio – Tengo a sottolineare che si tratta di un evento completamente gratuito perché vogliamo dare la possibilità a tutti vivere la magia della manifestazione e di conoscere il nostro magnifico territorio. Inoltre, sposando la volontà dell’Amministrazione, abbiamo deciso di valorizzare la zona di Roseto Sud attraverso l’organizzazione del Festival in quell’area. Mi fa piacere rimarcare, inoltre, la presenza di gruppi emergenti locali che si affiancheranno ad artisti famosi. Siamo convinti di aver fatto il massimo per realizzare un evento importante, anche a livello provinciale, in completa sinergia con l’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di crescere assieme”.

“Sunny People nasce con l’idea di essere un festival per gente solare che ha voglia di divertirsi e stare assieme – ha concluso Glenda Suffer rendicontando sul programma dell’evento – Un progetto che è nato e si è arricchito grazie alle interazioni avute con tanti ragazzi e con altri festival presenti sul territorio. Ovviamente la musica sarà grande protagonista della manifestazione ma non mancheranno momenti dedicati all’arte, momenti più intimi e quelli dedicati ai più giovani”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDI’ 17 MAGGIO

Ore 19:00 | DJ set Brody

Ore 21:30 | Concerto Live – Cristiano Godano (by Marlene Kuntz) Parole & Musica

Ore 23:00 | Concerto Live – I.MURI

SABATO 18 MAGGIO

Ore 16:00 | Laboratorio Creativo – Aloha Studio

Ore 16:00 | DJ set – Disco Sentimento

Ore 17:00 | Fata Animazione Bimbi & Face Painting

Ore 17:30 | Laboratorio Tessuti Aerei

Ore 18:30 | Concerto Live – Falegnameria Marri

Ore 19:30 | Spettacolo Tessuti Aerei “Sunset Moon”

Ore 20:30 | Concerto Live – Duo Bucolico

Ore 22:00 | Concerto Live – Nobraino

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 13:00 | Beach Nic

Ore 13:00 | Concerto Live – Mobili Trignani

Ore 15:00 | Concerto Live – Man Stewart

Ore 16:00 | Laboratorio di Ceramica

Ore 16:00 | DJ set – Martin

Ore 17:00 | DJ set – Borghetta Style