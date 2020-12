Teramo, prorogate le tessere di libera circolazione su mezzi pubblici

TERAMO – Il comune di Teramo informa gli utenti che la validità delle tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale, è prorogata per tutto il 2021. Non è pertanto necessario recarsi negli uffici comunali preposti per il rinnova della stessa. E’ invece ovviamente indispensabile recarsi presso l’Ufficio Trasporti per chiedere il rilascio di nuove tessere di libera circolazione.

