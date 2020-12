Avezzano, manutenzione strade fucensi e valorizzazione patrimonio storico

Sono stati aprpovati due emendamenti a firma del consigliere regionale Giorgio Fedele: “Ora tocca alla Regione erogare in tempi stretti quanto è stato stanziato grazie al M5S”

AVEZZANO – Nella seduta di Bilancio di Regione Abruzzo tra gli emendamenti approvati a firma del Consigliere regionale Giorgio Fedele ce ne sono due che impattano direttamente sul territorio di Avezzano.

“Con il primo emendamento a mia firma ho ottenuto dalla Regione Abruzzo uno stanziamento di 120 mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle strade fucensi di competenza del Comune di Avezzano: parliamo di circa 50 km di strada e 100 di fossi di guardia che servono come contenimento e vasche di laminazione per lo scolo delle acque. Le strade fucensi sono passate dalla gestione regionale a quella provinciale, per poi approdare alla competenza comunale.

I comuni però, anche a causa della mancanza di stanziamenti mirati, non sono riusciti a gestire economicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti stradali. Il risultato è che dal 2010 queste strade sono abbandonate. Ma lavori per mettere in totale sicurezza il territorio non possono più essere rimandati e devono partire il prima possibile. Il Comune di Avezzano, che ha l’area di competenza più vasta, ne beneficerà sia dal punto di vista dei servizi al cittadino che dal punto di vista economico: sono tante, infatti, le denunce di sinistri associati alla vetustà del manto stradale che pesano sulle casse comunali.

Sarà mia premura continuare a lavorare affinché la Regione Abruzzo eroghi in breve tempo le somme stanziate e successivamente che l’Assessore competente investa immediatamente nei lavori necessari per garantire il servizio alla cittadinanza. Ormai quelle fucensi sono strade di passaggio in cui transitano anche autotreni ed è impossibile che non siano adeguate al traffico corrente”.

“Con un ulteriore emendamento a mia firma valorizziamo il nostro patrimonio storico attraverso interventi di sistemazione e valorizzazione nell’area circostante i cunicoli di Claudio di epoca romana. Stiamo parlando dell’opera idraulica più importante dell’epoca antica, di altissimo valore archeologico e culturale. Ho ottenuto dalla Regione Abruzzo lo stanziamento di 40mila euro da destinare all’organo gestore (Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri Garigliano), al fine di finanziare gli interventi. Un primo importante passo che ha come obiettivo la tutela e la rinascita del nostro patrimonio storico valorizzando le testimonianze della nostra antichità che, come nel caso dei cunicoli di Claudio, rappresentano un unicum che abbiamo solo in Abruzzo.

Ora tocca alla Regione erogare in tempi stretti quanto è stato stanziato grazie al M5S. Una cosa è certa noi vigileremo che ogni stanziamento arrivi a destinazione. Abbiamo lavorato sodo in questa legge di Bilancio per ottenere una più equa distribuzione delle risorse sui territori, continueremo ad andare avanti con questo principio ogni giorno della nostra attività istituzionale”. Così il consigliere regionale Giorgio Fedele (M5S).