Teramo, primo soccorso: incontro infermieri – studenti

TERAMO – Venerdì 6 aprile, nella Sala Polifunzionale della Provincia, l’OPI Teramo organizza un incontro con i ragazzi delle scuole superiori “Nozioni di primo soccorso da attuare sulle vittime di incidente motociclistico”: è questo il tema dell’incontro organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Teramo per la giornata di venerdì 6 aprile 2018, dalle 9:30 alle 12:30, nella Sala Polifunzionale della Provincia (via V. Comi,11).

Destinatari della giornata formativa sono gli studenti delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie teramane. Ai giovani, particolarmente esposti ai rischi e pericoli della strada, si rivolgeranno i relatori del convegno: Rita Rossi, Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione della Asl di Teramo; Silvio Santicchia, Direttore della Centrale Operativa 118 di Teramo; Daniela Bruni, Coordinatore del 118 di Teramo; Fabio Canova e Gian Luca Lamanna, del Pronto Soccorso/118 Valle d’Aosta.

Particolarmente ricco il programma degli interventi che spazieranno da informazioni sul sistema 118 (la sua organizzazione e le risorse a disposizione, quando chiamare il 118, problematiche connesse agli scherzi telefonici) fino a nozioni utili per chi si mette alla guida di motocicli (dispositivi di protezione, basi di primo soccorso, sostanze d’abuso).

“Con questo evento – dichiara il presidente dell’OPI Teramo Cristian Pediconi – riprendiamo il nostro impegno nei confronti dei giovani. Oltre all’incontro di venerdì, infatti, nel mese di aprile saremo presenti in molte scuole del territorio per parlare con gli studenti delle tematiche relative alla professione infermieristica e, più in generale, di salute e prevenzione. Il Direttivo dell’OPI Teramo sta lavorando in perfetta sintonia su questi temi e da parte mia è doveroso un ringraziamento a tutti i consiglieri, con una menzione particolare per Francesco Visciotti”.