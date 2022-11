Teramo, prezzo abbonamento al parcheggio San Francesco: come cambia

TERAMO – Il 21 novembre mattina l’assessore alla Mobilità Maurizio Verna e Roberto di Sante della società Costruttori Teramani, hanno presentato una offerta relativa agli abbonamenti per il parcheggio San Francesco, nell’omonimo piazzale. Da lunedì 28 novembre fino al prossimo 8 dicembre sarà possibile sottoscrivere un abbonamento annuale usufruendo di uno sconto del 30%, passando pertanto dagli attuali 520 ai 364 comprensivi di IVA.

La proposta sarà disponibile per 10 giorni e nasce dalla applicazione, da parte dell’assessorato, delle sollecitazioni pervenute tramite la manifestazione di interesse lanciata nei mesi scorsi, dove il 64% di coloro che avevano risposto all’indagine via web, giustificavano il mancato utilizzo del parcheggio proprio per il suo alto costo; in considerazione di ciò, l’amministrazione ha tessuto una interlocuzione con la Costruttori Teramani, che ha accolto la sollecitazione e introdotto la novità.

Naturalmente, il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti sarà di natura sperimentale, e se ci sarà una buona risposta non si esclude che potrà essere esteso.

Per l’assessore Maurizio Verna “E’ una novità che intendiamo proporre e che va incontro a quanto in particolare richiesto dei cittadini che vivono o che lavorano nel centro cittadino. E’ stato possibile introdurla anche perché il rapporto con la società che gestisce il parcheggio è pressoché quotidiano; stiamo infatti valutando assieme le modalità per l’apertura all’interno del parcheggio di un McDonald e si stanno studiando le modalità per realizzare nella stessa struttura un hub per il carico/scarico merci”.