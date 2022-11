Pizzoli, incidente tra due veicoli: chiuso tratto della SS260

PIZZOLI – È temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la SS260 “Picente” al km 2,600, a Pizzoli (in provincia dell’Aquila), a causa di uno scontro frontale fra due veicoli. Una persona è deceduta, mentre una seconda, rimasta ferita, è stata trasportata in elisoccorso. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Foto di repertorio