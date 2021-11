Teramo, presentato nella Scuola San Berardo un libro sul Coronavirus

“Ciao! Io sono Coros. Non mi conoscete? Allora mi presento” è il titolo del volume realizzato dall’ufficio Comunicazione Istituzionale in collaborazione con il reparto Virologia e colture cellulari dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise

TERAMO – “Ciao! Io sono Coros. Non mi conoscete? Allora mi presento” è un piccolo volume illustrato, destinato agli alunni delle scuole primarie per spiegare in modo semplice cos’è il Coronavirus e cosa fare per tenerlo lontano. Si tratta della terza pubblicazione ideata e progettata dall’ufficio Comunicazione Istituzionale dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise, che arriva dopo “Miaooo! GATTOniamo insieme a RAGù” e “A spasso con l’amico POLPETTA” dedicati alla corretta relazione con i gli animali da compagnia, rispettivamente al gatto e al cane.

“Il nostro Ente è in prima linea nella lotta al Covid-19 sin dall’inizio dell’emergenza pandemica” spiega Carla De Iuliis, responsabile dell’ufficio Comunicazione Istituzionale dell’IZSAM e autrice dei disegni da colorare del volumetto. “Ci è sembrato doveroso indirizzare le nostre competenze anche nei confronti dei più piccoli che hanno subito la situazione più di noi adulti. Veicolare con semplicità argomenti complessi è il fine di questa pubblicazione che, la prossima settimana, sarà divulgata nell’ambito della XVI Edizione del Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo, la più importante manifestazione nazionale a carattere sanitario”.

“Ciao! Io sono Coros. Non mi conoscete? Allora mi presento” è stato presentato nella Scuola San Berardo di Teramo giovedì scorso alla presenza degli alunni coinvolti nell’elaborazione dei disegni riportati in coda al volumetto e del corpo docente. In occasione della presentazione e della consegna dei libri, il virologo dell’Istituto Alessio Lorusso ha tenuto una lezione sul Coronavirus e sui corretti comportamenti da adottare: “È importante divulgare scienza ai bambini, spiegare loro l’approccio scientifico e l’importanza di alcune scoperte, come quella rappresentata dai vaccini. Noi cerchiamo sempre di trovare punti chiave su cui far leva per stimolare interesse e curiosità”, chiosa il dott. Lorusso.

“Ciao! Io sono Coros. Non mi conoscete? Allora mi presento” può essere consultato e scaricato liberamente all’indirizzo:

https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_pubblicazioni/Ciao_Io_sono_Coros_Non_mi_conoscete_ridotto.pdf

È disponibile anche nella versione sfogliabile sulla piattaforma Issuu, nel canale dell’Istituto all’indirizzo: https://issuu.com/istitutog.caporale

Per informazioni sulle copie cartacee scrivere all’indirizzo: comunicazione@izs.it