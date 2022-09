TERAMO – L’amministrazione comunale, con apposita delibera di giunta, ha avviato il processo di pianificazione del Piano sociale distrettuale per il triennio 2022/2024, disponendo la nomina del gruppo di piano di ambito, quale organo di pianificazione sociale territoriale e degli attori sociali, e pubblicando sul sito dell’ente la manifestazione di interesse alla co-progettazione del piano.

Manifestazione che è aperta a cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali, Fondazioni, imprese sociali, associazioni di volontariato aventi per scopo statutario attività e servizi sociali, patronati.

“Con la pianificazione del Piano sociale – spiega l’assessore delegato Ilaria De Sanctis – andremo sostanzialmente a redigere quella che sarà la programmazione dei servizi a livello locale per i prossimi anni, sulla scorta di quanto previsto dal Piano sociale regionale, a cui dobbiamo fare riferimento. Si tratta di uno strumento particolarmente importante che, facendo proprie le vecchie e nuove necessità dei cittadini, va a ridisegnare l’intero sistema delle prestazioni socio-sanitarie. Per raggiungere l’obiettivo è di vitale importanza non solo l’interlocuzione con gli enti istituzionali preposti, in primis la Asl, ma anche e soprattutto con il terzo settore, con il quale intendiamo portare avanti un percorso di co-progettazione. Per questo, invito tutte le sensibilità del territorio a sentirsi coinvolte”.

Per aderire alla manifestazione di interesse sarà necessario compilare il form pubblicato sul sito dell’ente, al quale è possibile accedere tramite la home page, nell’area “Comunicazioni dai settori”, e trasmetterlo a mezzo pec all’indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it entro le 13:00 del 7 Ottobre.