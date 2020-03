Teramo, nuovo finanziamento per interventi sull’Istituto Milli e Delfico

TERAMO – Il Ministero delle infrastrutture ha finanziato la progettazione per l’adeguamento sismico dell’Istituto “Milli” di Teramo; circa 164 mila euro che consentono all’ente di avviare le procedure di progetto e poi candidare a finanziamento l’intervento sulla scuola di via Carducci.

Per quanto riguarda il terzo lotto di lavori sul Liceo/Convitto “Delfico” la Provincia, oltre ai 2 milioni e 500 mila euro preventivati e confermati ufficialmente la scorsa settimana, ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture, un finanziamento aggiuntivo di circa 156 mila euro.

“Quando arriva un finanziamento per le scuole non si può che star contenti – afferma il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Luca Frangioni – con i finanziamenti ottenuti per il “Delfico” completeremo i tre lotti programmati, due dei quali già realizzati. Interverremo sul resto della struttura e sul tetto. Per il Milli, invece, comincia un percorso: ci mettiamo al lavoro sulla progettazione e con il definitivo in mano possiamo entrare a far parte della graduatoria dei finanziabili. Sappiamo che è solo una questione di tempo considerando l’attenzione riservata a tutta la materia antisismica”.