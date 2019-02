I biancorossi passano in vantaggio con Infantino ma soltanto due minuti dopo Ceccarelli ristabilisce la parità. Sabato impegno a Ravenna

TERAMO – Finisce 1-1 allo Stadio Bonolis tra Teramo e Monza. Tutto si risolve nel finale di una gara che vede ben quattro ammoniti tra le fila dei padroni di casa. A sbloccare le marcature ci pensa di testa Infantino al 37′ della ripresa, su azione promossa da Ventola, ma soltanto due minuti dopo Ceccarelli, entrato in campo da poco, realizza la rete del pareggio superando il marcatore e colpendo Gomis con un preciso diagonale. Il Teramo occupa ora la sedicesima posizione con 28 punti.

Queste le dichiarazioni del tecnico biancorosso Maurizi, a fine partita: “C’è soddisfazione per la prestazione, con la consapevolezza che avremmo potuto ottenere il bottino pieno al termine di una partita di spessore dal punto di vista dei contenuti tecnico-tattici. Credo che il Teramo debba avere sempre coraggio, volontà e spirito di gruppo, oggi abbiamo fatto una grande prestazione corale, peccato non sia servita per portare a casa i tre punti, ma l’importante è rimanere con quest’atteggiamento mentale. Abbiamo ripreso la gara e provato a vincerla anche dopo il pari. Infantino? Chi gli sta vicino deve fare un certo tipo di lavoro, esattamente come ha fatto Sparacello, ma non mi soffermerei sulla prestazione dei singoli, ma farei un plauso a tutta la squadra. Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno attuato degli accorgimenti tattici: loro hanno provato a giocare più aperti, ma noi eravamo messi bene e non abbiamo sofferto contro una squadra di grande qualità. Proietti? E’ un’assenza importante per Ravenna, ma abbiamo calciatori in grado di poterlo sostituire, l’importante sarà mantenere alta l’attenzione mentale, mettendo in campo la giusta volontà per arrivare all’obiettivo”.



Prossimo impegno sabato 23 febbraio allo stadio Benelli di Ravenna con calcio di inizio alle ore 18.30. Il programma degli allenamenti partirà da domani ore 14:30 quindi doppia seduta il martedì, seduta pomeridiana il mercoledì quindi due mattutine giovedì e la rifinitura di venerdì.

Teramo – Monza 1-1, il tabellino

TERAMO: Gomis, Fiordaliso, Infantino, Proietti, De Grazia (dal 27 st Spighi), Armeno, Persia (dal 42 st Giorgi), Caidi, Polak, Ventola, Sparacello (dal 42 st Spinozzi). A disosizione : Pacini, Lewandowski, Cappa, Barbuti, Altobelli, Mantini, Piacentini, Spighi, Giorgi, Spinozzi. Allenatore: Maurizi.

MONZA: Guarna, Anastasio (dal 41 st Marconi), Chiricò (dal 27 st Ceccarelli), D’Errico, Reginaldo (dal 41 st Lora), Armellino (dal 6 st Fossati), Palazzi, Scaglia, Negro, Marchi, Lepore. A disposizione: Sommariva, Cavaliere, Galli, De Santis, Tomaselli, Bearzotti, Tentardini, Di Paola, Marconi, Ceccarelli, Lora, Fossati. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Clerico di Torino

Reti: Infantino al 34 st (T), Ceccarelli al 36 st (M)

Ammonizioni: Infantino (T), Caidi (T), Sparacello (T), Proietti (T)

Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 3′ nella ripresa