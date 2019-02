Un campo di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato ovinque. Temperature gradevoli. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Buone notizie arrivano dagli esperti meteo. Anche nei primi giorni della nuova settimana il tempo sarà stabile e ben soleggiato per l’effetto dell’alta pressione presente sulle regioni del medio versante adriatico. Temperature in aumento. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni del tempo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 18 febbraio



Un campo di alta pressione garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Temperature minime stabili, massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza sui litorali, deboli settentrionali in rotazione a meridionali in quota. Mari poco mossi.

Martedì 19 febbraio



Il tempo continua ad essere condizionato dalla presenza di un campo altopressorio che inizia tuttavia ad indebolirsi. La giornata sarà caratterizzata dalla prevalenza di sole anche se non si esclusono modesti annuvolamenti. Temperature stabili. Venti deboli da SO su appennino e subappennino, deboli di direzione variabile altrove o a regime di brezza sui litorali. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Mercoledì 20 febbraio



Ancora tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Temperature minime stabili; massime in aumento. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Mare quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18, 19, 20 febbraio)

Pescara

LUN – min 6° max 14°

MAR – min 7° max 11°

MER – min 8° max 11°

Chieti

LUN- min 1° max 16°

MAR – min 2° max 14°

MER – min 5° max 11°

Teramo

LUN – min 2° max 14°

MAR – min 3° max 11°

MER – min 5° max 9°

L’Aquila

LUN – min 1° max 14°

MAR – min 1° max 12°

MER – min -1° max 11°

