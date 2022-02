Diretta Teramo – Lucchese: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 6 febbraio alle 14.30 si gioca Teramo – Lucchese, gara valida per la 25° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la venticinquesima giornata di Serie C c’é anche Teramo – Lucchese, che si giocherà domenica 6 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Lucchese, valida per la venticinquesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Teramo

PORTIERI: 22 Agostino, 32 Perucchini.

DIFENSORI: 13 Bouah, 15 Codromaz, 2 Hadziosmanovic, 14 Mordini, 3 Ndrecka, 18 Pinto, 5 Soprano.

CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 23 De Grazia, 28 Fiorani, 29 Forgione, 11 Lombardo, 25 Papaserio, 16 Rossetti, 8 Viero.

ATTACCANTI: 9 Bernardotto, 26 Cisco, 17 D’Andrea, 7 Malotti, 33 Montaperto, 20 Rosso.

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

«Dobbiamo fare qualcosa in più, possibile solo se giochiamo con le nostre qualità e l’atteggiamento giusto. Raramente abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, Imola è stata una partita diversa da Pesaro dal punto di vista tattico e noi siamo stati meno cattivi nella ricerca del pallone, gestendolo con poca personalità quando era in nostro possesso, mentre a Siena non meritavamo di perdere. In questo momento difficile, dove abbiamo passato momenti complicati, sbagliando tanto, mi auguro che tutto lo stadio aiuti la squadra per il bene del Teramo, come ha sempre fatto la Curva, poi a fine partita è giusto che venga espresso il giudizio di ogni persona. Dove c’è unità è più facile arrivare al risultato. Noi abbiamo a disposizione solo tre centrali difensivi, quindi dobbiamo andare sulle certezze, non sulle improvvisazioni, poi è chiaro che saremo pronti a cambiare a gara in corso. Quando si affronta un tour de force del genere, bisogna tener conto delle energie spese dai singoli e della capacità di recupero di ognuno dei miei ragazzi. Bouah? Domani si giocherà la maglia da titolare. Rossetti, Forgione, Fiorani, Viero e De Grazia si giocheranno due maglie, fermo restando che bisogna capire come starà Arrigoni dopo le due sfide ravvicinate. Bellucci? Dall’ultima visita effettuata non dovrebbero esserci problemi al crociato, bisognerà capire i tempi di recupero e se l’intervento è scongiurato. Bernardotto? Non è un’ala come qualcuno ha detto, è un centravanti. D’Andrea a Siena è stato il migliore in campo, ha un’intelligenza calcistica superiore alla media, sa dialogare con la squadra e giocare d’anticipo sui difensori avversari.

La Lucchese? È una bella squadra, solida e che gioca con grande intensità, nelle ultime quindici gare ha perso pochissimo, sugli esterni accompagnano benissimo l’azione, sanno attaccare la profondità con grande efficacia e attuano un pressing feroce. Sanno, però, anche loro che troveranno un animale ferito. La pressione? Ce l’abbiamo ad ogni partita, dovremo cercare il risultato con tutte le nostre forze».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Andrea Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Giacomo Monaco di Termoli e Antonino Junior Palla di Catania, quarto ufficiale il sig. Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

La presentazione del match

Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Siena e sono sedicesimi, a pari merito con il Montevarchi, con 22 punti, frutto di cinque partite vinte, sette pareggiate e undici perse; ventuno reti segnate e quaranta incassate. Il bilancio del Teramo nelle ultime cinque partite giocate é di una partita vinta e quattro perse, con tre gol fatti e otto subiti. I toscani sono reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Cesena e sono decimi a quota 28 punti, frutto di sei partite vinte, otto pareggiate e dieci perse; ventidue reti segnate e venticinque incassate. Il bilancio della Lucchese nelle ultime cinque partite giocate é di quattro pareggi e una sconfitta con sei gol fatti e sette subiti. La gara di andata, lo scorso 28 agosto, finì 2-2.

QUI TERAMO – Per la squadra di Guidi probabile modulo 4-3-3 con Perucchini in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Codromaz-Pinto e ai lati da Hadziosmanovic e Mordini. A centrocampo De Grazie, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Rosso, Bernadotto e Malotto.

QUI LUCCHESE – Out Bellicc, Baldan e Fedato. Pagliuca potrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2, con Coletta in porta; Corsinelli, Bachini, Baldan e Nannini in posizione arretrata. A centrocampo Frigerio, Minala e Brandi. Sulla trequarti Visconti di supporto al tandem di attacco composto da Nanni e Semprini.

Le probabili formazioni di Teramo – Lucchese

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Mordini, Codromaz, Pinto, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Viero; Bernardotto, Malotti, Rosso. Allenatore: Guidi

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Papini, Nannini; Frigerio, Minala, Brandi, Visconti; Nanni, Semprini. Allenatore: Pagliuca