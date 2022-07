Teramo, al via i lavori per i passaggi pedonali rialzati e in sicurezza

TERAMO – Sono iniziati questa mattina, nell’area della Madonna delle Grazie, i lavori per la realizzazione dei passaggi pedonali rialzati, che interesseranno molti punti della rete stradale urbana. La Giunta municipale, su indicazione dell’assessore alla Mobilità Maurizio Verna, aveva approvato nei giorni scorsi, l’elenco dei siti in cui si interverrà con procedimento a step: isola salvagente Circonvallazione Spalato; isola salvagente Circonvallazione Spalato/via Taraschi; incrocio viale Cavour/via IV Novembre; incrocio via Cona/via IV Novembre; attraversamento pedonale via Tom Di Paolantonio/Piazza Dante; attraversamenti pedonali Piazza Garibaldi/Circonvallazione Ragusa; percorso pedonale via Vinciguerra; attraversamenti pedonali Piazza Garibaldi/ viale Mazzini, Viale Crucioli, viale Bovio, via Nicola Dati, via del Castello, via De Gasperi; isola salvagente in via Porta reale; isola salvagente in Piazza Caduti della Libertà; isola salvagente in viale Crispi; isola salvagente incrocio via Irelli/via San Giuseppe.

L’assessore Maurizio Verna dichiara: “Un’altra iniziativa tesa a ridefinire gli spazi urbani e pedonali della città, dando maggiore importanza ai pedoni attraverso la sicurezza; con l’abbattimento delle barriere architettoniche, viene facilitato l’attraversamento della strada, cercando di mantenere viva, contemporaneamente, la velocità regolata delle auto. Si tratta di infrastrutture che da anni sono già presenti in altre città e che a Teramo invece mancavano – a parte via Po, una strada tra l’altro poco frequentata dai pedoni, abbiamo pertanto predisposto questo piano, che, dall’area della Madonna delle Grazie, arriverà nella zona dell’ex stadio, per poi giungere all’incrocio tra viale Mazzini e via Tom Di Paolantonio fino a Piazza Garibaldi, dove gli attraversamenti pedonali saranno rialzati per migliorare la sicurezza dei pedoni, cercando di riaffermare un principio che ormai ripetiamo da tempo e cioè che lo spazio pubblico è di tutti e quando si crea la necessità di dare priorità, queste vanno ai più deboli, ai portatori di disabilità e alle mamme con i passeggini”.