TERAMO – Lunedì 8 Agosto partiranno alcuni lavori di sistemazione del manto stradale che interesseranno Largo Gasbarrini, via Delfico e via Scarselli. Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle 7:00 di lunedì fino al termine dell’intervento, sarà chiusa al transito via Delfico e sarà vietato il parcheggio in largo Scarselli e nelle vie limitrofe. Provenendo da piazza Dante e percorrendo via Carducci, sarà impossibile raggiungere via Delfico e pertanto sarà obbligatorio svoltare in via Milli ( a sinistra verso viale Mazzini) o a destra in via D’Annunzio/via Comi. Da piazza Martiri non sarà possibile imboccare via Delfico e di conseguenza sarà obbligatorio percorrere via Vittorio Veneto.

Teramo, lavori in largo Gasbarrini: come cambia il traffico dall’8 agosto ultima modifica: da