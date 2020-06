Teramo calcio, giovedì raduno e tamponi

Giovedì 11 giugno il gruppo squadra sarà sottoposto a tamponi Covid-19, venerdì 12 al secondo tampone e il 15 giugno ai test sierologici

TERAMO – In vista del ritorno in campo per i playoff promozione, il gruppo squadra del Teramo, composto da calciatori, staff tecnico e dirigenziale si ritroverà giovedì 11 giugno, dalle ore 13 allo stadio “Bonolis”, per essere sottoposto ai tamponi Covid-19, i quali verranno ripetuti ogni quattro giorni, mentre il 15 giugno verranno effettuati anche i test sierologici (da replicare ogni quattordici giorni).

Con un’attività di costante monitoraggio da parte dello staff sanitario del club, coordinato dal dottor Cordoni, in collaborazione con l’IZS “Caporale”, e nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie e dei protocolli sportivi in atto, gli allenamenti individuali cominceranno venerdì 12 giugno, mentre all’esito del secondo tampone e dei test sierologici, potranno prendere avvio anche gli allenamenti collettivi.

Le sedute allenanti, il cui timing verrà successivamente comunicato, si svolgeranno tutte rigorosamente a porte chiuse.