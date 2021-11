Diretta Teramo – Fermana: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 7 novembre alle 14.30 si gioca Teramo – Fermana per lla 13° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Teramo -Fermana, che si giocherà domenica 7 novembre allo Stadio “G. Bonolis” con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Montevarchi e in classifica sono al diciassettesimo posto con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte; 9 gol fatti e 17 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dal successo casalingo di misura contro il Pontedera e sono quindicesimi, a pari merito proprio con la squadra toscana a quota 12 punti, con un percorso di 3 partite vinte, 3 pareggiate e 6 perse, con 10 reti realizzate e 16 incassate.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Fermana, valida per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

La presentazione del match

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bellucci-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Birligea.

QUI FERMANA – Riolfo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 con Ginestra in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato formato da Alagna, Blondett e Sperotto. A centrocampo Graziano e MBaye; sulle corsie Rodio e Mordini

Le probabili formazioni di Teramo – Fermana

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Birligea. Allenatore: Guidi

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra; Alagna, Blondett, Sperotto; Rodio, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolsius; Cognigni. Allenatore: Riolfo