Teramo, eliminazione delle barriere architettoniche: la nota di Verna

TERAMO – L’assessore per l’Attuazione e realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, Maurizio Verna, rilascia le seguenti dichiarazioni.

“L’attenzione dell’amministrazione comunale verso il mondo della disabilità, oltre ad altri interventi, sì è espressa negli ultimi mesi con l’ascolto diretto delle esigenze rappresentate dai disabili stessi. Per ciò che concerne l’abbattimento delle barrire architettoniche, abbiamo avviato un programma di interventi nelle scuole e ad esso intendiamo far seguire analogo intervento per alcuni locali commerciali, in particolare del centro storico.

Il tentativo di sensibilizzare i titolari degli stessi non ha dato i risultati sperati e di conseguenza l’amministrazione comunale ha deciso di inserire nel bilancio comunale una somma per provvedere direttamente a tali interventi su aree, che comunque insistono su suolo pubblico.

Pertanto abbiamo iniziato un percorso che porterà all’abbattimento di tali barriere; stiamo interloquendo con la Sovrintendenza, che incontreremo a breve, per le indicazioni tecniche e operative e nelle prossime settimane apriremo al confronto col mondo della disabilità, da cui ci aspettiamo indicazioni e suggerimenti. L’intenzione è quella di iniziare dal centro storico per allargarci progressivamente verso le altre zone della città: è un intervento che dobbiamo e vogliamo fare”.