Mario Biondi guest star del Paolo Di sabatino quartet in concerto a Teramo

TERAMO – Mercoledì 22 settembre, in piazza Martiri, a Teramo, concerto d’eccezione, con uno degli artisti italiani più conosciuti e apprezzati anche a livello internazionale. Mario Biondi sarà infatti guest star del Paolo Di Sabatino Quartetto. L’evento ha una connotazione benefica, perché è finalizzato a sostenere la ricerca sul cancro. E’ promosso e organizzato dal Comune di Teramo, dalla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” e da Fondazione AIRC Comitato Abruzzo Molise.

L’evento, avrà ingresso contingentato per circa 700 persone e i biglietti saranno in vendita nel circuito Ciaotickets. Tutti i particolari e le precisazioni dell’organizzazione, saranno resi noti nei prossimi giorni dalla Società Riccitelli.

Presenti, in conferenza stampa, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, Alessandra Striglioni ne’ Tori Presidente Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli, il musicista Paolo Di Sabatino e Maria Franca De Cecco Presidente AIRC Comitato Abruzzo e Molise.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto nel presentare il concerto ha sottolineato come “Si tratti sicuramente dell’appuntamento più significativo dell’estate teramana, per due motivi; per l’eccezionalità della proposta e per la sua finalità“.

Paolo di Sabatino parla, dal canto suo di “Concerto speciale perché Mario Biondi di solito si esibisce solo col suo gruppo. Grazie ad una antica amicizia e a una collaborazione mai venuta meno, sono riuscito a convincerlo ad essere con noi”.

La formazione del Paolo Di Sabatino Quartetto vedrà sul palco, oltre al musicista teramano al piano, Max Ionata al sassofono, Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria. Special guest, appunto, Mario Biondi.