Teramo, dove seguire le elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio

TERAMO – Affluenza sin dalle prime ore di apertura del seggio, alle 10 avevano votato in 96 aventi diritto (consiglieri comunali e Sindaci) su un totale di 613. Le elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio che si stanno svolgendo in contemporanea in tutta Italia registrano dappertutto una buona affluenza. Il voto si svolge seguendo il Protocollo di sicurezza licenziato dall’Ufficio elettorale presieduto dal Segretario Generale, Maria Grazia Scarpone . Le operazioni di scrutinio inizieranno domani mattina a partire dalle ore 8.

Info e aggiornamenti sul sito: https://elezioni.provincia.teramo.it/