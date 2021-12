36° Gran Galà “Sport per la Vita” a Roseto: ecco quando si svolgerà

Macchina organizzativa già all’opera da settimane per preparare al meglio la manifestazione del 26 febbraio 2022 che viene anticipata dalla vendita del torrone di cioccolata con nocciole

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo la pausa dovuta alla pandemia da Covid-19, torna con il suo carico di solidarietà il Gran Galà “Sport per la Vita”. La storica manifestazione di Pattinaggio artistico, giunta alla 36° edizione, si terrà il 26 febbraio 2022, sempre al Palasport Remo Maggetti di Roseto degli Abruzzi e anche in questa occasione scenderanno in campo i Campioni del Mondo delle varie specialità.

E naturalmente la macchina organizzativa è già all’opera da settimane per preparare al meglio la manifestazione che viene anticipata dalla vendita del torrone di cioccolata con nocciole.

“Il torrone è diventato il nostro segno distintivo della nostra manifestazione” – dice la Presidente Luisa D’Elpidio, “perché regalare il torrone di Sport per la vita coniuga un gesto di affetto alla solidarietà concreta. Infatti il ricavato della vendita dei torroni sarà interamente devoluto alla Lega Fibrosi Cistica d’Abruzzo, un’associazione che sostiene i malati di Fibrosi cistica attraverso progetti e servizi che vengono erogati nel centro regionale che opera nell’Ospedale di Atri”.

Acquistando il Torrone si ha diritto anche alla prenotazione dell’ingresso al PalaMaggetti per assistere alla prossima edizione del Gran Galà Sport per La Vita del 26 febbraio 2022. I Torroni sono già disponibili tramite la rete associativa e nel punto vendita nel negozio D’Elpidio Illuminotecnica in via Nazionale n.315 a Roseto degli Abruzzi.

Intanto sui social è partita la campagna di comunicazione curata da Graziano Di Crescenzo e Andrea Marzi con il coinvolgimento degli allievi del collettivo Sport per la Vita, ASD Skating la Paranza di Roseto e Magik Skate di Notaresco, e di tutte le società di pattinaggio abruzzese che parteciperanno allo spettacolo del 26 febbraio.

Tante le storia che ogni settimana vengono pubblicate sulla pagina FB Sport per la Vita e sul canale Instagram.