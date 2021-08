TERAMO – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione oggi, in cabina di regia del sisma, dell’ordinanza che attribuisce i poteri speciali di ricostruzione pubblica su diversi immobili insistenti nella nostra città. Si tratta in realtà della terza ordinanza che riguarda gli immobili del nostro territorio e che risponde ad un auspicio che io avevo espresso già nei mesi scorsi al Commissario, al Presidente della Regione e al Direttore dell’USR e cioè che si arrivasse all’approvazione di una ordinanza per tali speciali immobili insistenti nella nostra città e che si riferissero ad una ricostruzione organica che interessasse non tanto il Comune ma la città di Teramo. Quindi, al di là delle competenze e delle proprietà degli immobili ma che mettesse a fuoco la strategicità degli interventi e soprattutto l’applicazione dei poteri speciali, gli unici che abbiamo a disposizione per avviare finalmente la ricostruzione pubblica nel nostro territorio.

Come sappiamo, la prima ordinanza riguardava il Comune di Teramo e soprattutto il patrimonio scolastico e la sede Municipale; la seconda, che ho chiesto espressamente e ottenuto portando anche la presidente dell’ater in questa direzione, era quella sui poteri speciali in riferimento al patrimonio Ater; oggi si è giunti a questa nuova ordinanza che prevede ulteriori interventi per altri immobili della provincia, peraltro già finanziati, su cui si procede con una accelerazione in particolare con i poteri in deroga, e sulle scuole della Provincia di Teramo ma soprattutto su immobili di proprietà di aziende autonome che nel corso di questi anni non avevano avuto riscontro in termini di ricostruzione. In particolare la ASP1 e due interventi fondamentali: il primo relativo alla scuola dell’infanzia Gemma Marconi per un importo di € 877.000, e poi un altro obiettivo straordinario: la ricostruzione dell’edificio Regina Margherita per un importo di € 8.816.000.

Quindi, non solo finanziamenti per questi interventi ma anche l’attribuzione di poteri speciali. Si tratta di due opere strategiche su cui esprimo ancora più soddisfazione perché siamo stati proprio noi, insieme al Presidente della ASP avvocato Cantone, a proporme l’inserimento; Gemma Marconi è fondamentale non solo per storia e tradizione ma perché si inserisce nell’ottica di una riqualificazione complessiva del patrimonio scolastico così come il Regina Margherita, anch’esso edificio storico, da troppo tempo lasciato in una situazione di abbandono e di degrado e che aveva subito danni a seguito del sisma. Perciò con la ricostruzione di questi immobili, non si ricostruiscono solo due edifici ma si ricostruisce un pezzo di storia della nostra città. Ecco perché l’attribuzione e l’accelerazione dei poteri speciali va accolta favorevolmente e anche su questo vanno ringraziati per la collaborazione il presidente della Asp e il presidente della Regione che hanno favorito il loro inserimento all’interno dell’ordinanza speciale.

Esprimo altresì soddisfazione, per l’inserimento tra questi interventi, del Ravasco, per un importo superiore ai 3 milioni di euro e anche degli immobili di via Getullio in centro storico, sempre di proprietà della Asl, oltre che dell’altro edificio importantissimo per la nostra città che è la Casa dello sport in via Taraschi, per l’importo di quasi € 2.100.000. Quindi si tratta di una ordinanza che va a completare il quadro degli interventi sulla città di Teramo.

Oggi abbiamo chiesto nuovamente al Commissario l’inserimento del Museo Archeologico nel prossimo piano delle opere pubbliche, però con questa terza ordinanza si va di fatto ad inquadrare con i poteri speciali una ricostruzione organica che riguarda non solo il il Comune di Teramo ma la città di Teramo, attraverso interventi che le consentono di avere una forza e una dignità che vanno al di là anche dei suoi confini come capoluogo di provincia, oltre ad essere un modello anche per altri territori. Ora dobbiamo lavorare attuando questi poteri speciali, unica strada che abbiamo per poter avere una ricostruzione.

Basti vedere quello che succede con la ricostruzione delle chiese, che viaggia ad una velocità straordinaria perché non è soggetta alle regole della Ricostruzione pubblica ma a regole molto più semplici che sono quelle della Ricostruzione privata, e questo è significativo per capire che l’unico modo per accelerare è semplificare e noi a Teramo, in collaborazione con USR, con la Regione, con il Commissario, siamo riusciti a mettere in campo tre ordinanze che ci consentono davvero di semplificare per accelerare una ricostruzione che non può più attendere” è questo quanto riferisce in una nota il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto.