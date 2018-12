Teramo, D’Alberto ha incontrato i vigili urbani

“I cittadini non vi vedono come organi repressivi ma di controllo. Perciò la vostra presenza fisica è fondamentale“

TERAMO – Un incontro con il Sindaco Gianguido D’Alberto, per confrontarsi su problematiche, esigenze e aspettative dei vigili urbani si è svolto stamane, nel comando di Piazzale San Francesco. I temi sono stati rappresentati con franchezza nella convinzione che l’amministrazione comunale sarà in grado di farsi carico delle problematiche e dare ad esse risposta. E’ ciò che ha detto lo stesso sindaco quando ha sottolineato che “Faremo di tutto per mettervi nelle migliori condizioni possibili ad espletare il vostro lavoro”.

Un lavoro che, ha ricordato il Comandante Franco Zaina, non si esaurisce nella mera attività connessa alla vigilanza stradale ma che si amplia sempre più, con competenze che spaziano nelle questioni riguardanti l’urbanistica, il commercio, i servizi richiesti dalla Procura, gli accertamenti anagrafici, le questioni connesse alla safety e security dei raduni di piazza ed altri ancora.

Quello della carenza di personale è apparso come il tema di fondo per il quale l’amministrazione considera di dare risposte con un potenziamento, nelle modalità consentite dalla normativa. Ma il sindaco ha colto l’occasione per sottolineare come l’amministrazione consideri i vigili urbani un presidio fondamentale per la città: “Siete elementi di fiducia, i cittadini non vi vedono come organi repressivi ma di controllo. Perciò la vostra presenza fisica è fondamentale”.

Il comandante Zaina , dal canto suo, ha ringraziato tutti i vigili in servizio, sottolineando la loro disponibilità e il senso del dovere più volte dimostrato, soprattutto in occasione delle calamità degli anni passati.

Il primo cittadino ha dichiarato di voler instaurare con il corpo dei vigili urbani un rapporto costante, tramite incontri periodici.