Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 28 marzo

TERAMO – Il Presidente del Consiglio Comunale di Teramo Alberto Melarangelo ha convocato la prossima seduta del Consiglio che si terrà, nell’Auditorium del Parco della Scienza, in 1a convocazione giovedì 28 marzo 2019, alle ore 9:00, e in 2a convocazione sabato 30 marzo alle ore 10.00. All’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:

1. Dimissioni del Consigliere Cristiano Ciriaco Rocchetti. Surroga e convalida.

2. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la valorizzazione dell’area archeologica e recupero funzionale del Teatro Romano della Città di Teramo mediante demolizione di Palazzo Adamoli e Palazzo Salvoni con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

3. Approvazione PEF Servizio Igiene Ambientale anno 2019.

4. Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Modifica.

5. Quantità e qualità aree PEEP e ex PIP annualità 2019.

6. Mozione della Consigliera De Sanctis ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria ai figli di immigrati nati in Italia e residenti a Teramo”.

7. Mozione del Consigliere Verna ad oggetto: “Accessibilità ai parchi giochi nella Città di Teramo”.

8. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Core ad oggetto: “Adesione del Comune di Teramo ai principi ed alle indicazioni della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per la programmazione ed il miglioramento delle politiche sociali”.

9. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Core ad oggetto: “Contrarietà al D.D.L. PILLON”.