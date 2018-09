Teramo, Consiglio Comunale: l’odg dell’11 settembre

TERAMO – Il presidente del Consiglio Comunale di Teramo, Alberto Melarangelo ha convocato la prossima seduta dell’assise fissandola, in 1a convocazione, per il giorno martedì 11 settembre 2018, alle ore 9:00 ed in 2 a convocazione per il giorno giovedì 13 settembre, alle ore 9.00.

La seduta si terrà nell’Auditorium del Parco della Scienza della Gammarana.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

1. Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico 2018-2023;

2. Istituzione Commissioni Consiliari Permanenti;

3. Elezione Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti;

4. Istituzione e elezione Presidente della Commissione Consiliare di Garanzia e Controllo;

5. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Verna Maurizio ad oggetto “ Programmazione edilizia scolastica nella Città di Teramo”;

6. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Ciammariconi Pina ad oggetto “Adozione del Baratto Amministrativo”;

7. Ordine del Giorno presentato dai Capigruppo di maggioranza ad oggetto “Bando per le periferie”.