Teramo, Conservatorio ‘G. Braga’: iscrizione Workshop di didattica musicale

TERAMO – Il Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo rende noto che scadranno il 28 giugno, i termini per l’iscrizione ai Workshop Estivi di Didattica musicale. I corsi si svolgeranno nel mese di agosto nella sede di via Noè Lucidi e saranno aperti a operatori di nido, insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia, docenti di propedeutica musicale e operatori della formazione musicale di base.

“Tema dei Workshop 2019 – ha spiegato il Direttore del Conservatorio Federico Paci – sarà ‘Maria Montessori ed Emile Jacques-Dalcroze: un’armonia…possibile’, un viaggio esperienziale tra le esperienze di due dei maggiori formatori di ogni tempo, per scoprire approcci diversi alla didattica musicale, comunque compatibili e conciliabili nell’attività odierna. Soprattutto i Corsi saranno l’occasione per approfondire l’attività formativa del nostro Conservatorio ampliando la platea dei partecipanti”.

I Workshop si svolgeranno dal 20 al 23 agosto con il seguente programma: il 20 e il 21 agosto, dalle 8 alle 14, si parlerà de ‘L’Autoeducazione…musicale – dall’esperienza sonora alla competenza musicale secondo la lezione di Maria Montessori’, corso aperto a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, musicisti e docenti di propedeutica musicale. Il docente sarà Pietro Diambrini.

Ancora il 20 e 21 agosto, sempre dalle 8 alle 14, la docente Eleonora Giovanardi parlerà di ‘Musica in Movimento – la ritmica Dalcroze per la prima infanzia’, aperto a operatori di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, musicisti e docenti di propedeutica musicale. Il 22 e 23 agosto, dalle 8 alle 14, la docente Maria Luisa D’Alessandro affronterà il tema ‘Ascolto in Movimento – la ritmica di Dalcroze per l’età scolare’, per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, musicisti e docenti di propedeutica musicale. Infine di nuovo il docente Pietro Diambrini, ancora il 22 e 23 agosto, dalle 8 alle 14, parlerà di ‘Silenzio, Movimento, Suono – la formazione di un ambiente sonoro capace di sviluppare un senso e una intelligenza musicale sulla base delle indicazioni di Maria Montessori’, per operatori di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, musicisti e docenti di propedeutica musicale.

Per iscriversi ai Workshop occorre andare sul sito on line del Conservatori http://www.istitutobraga.it/evento/workshop-estivi-di-didattica-musicale/, scaricare la modulistica e seguire le ulteriori indicazioni.