Serie C, Teramo – Casertana 2-0: cronaca e tabellino della partita

Finisce 2-0 allo stadio Bonolis. Decidono le reti di Iotti al 3′ di Ilari al 20′. Mercoldì l’impegno contro il Potenza

TERAMO – Allo Stadio Bonolis finisce 2-0 tra Teramo e Casertana. Per la squadra allenata da Paci, che nell’occasione ha dovuto a rinunciare a diversi giocatori, si tratta del terzo successo in quattro incontri, con una sola rete al passivo. Con la Casertana sono bastati venti minuti, giocati a ritmi altissimi, per chiudere l’incontro. Dopo soli 3 minuti i biancorossi passano in vantaggio. Dagli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Costa Ferreira, irrompe di testa Iotti a trafiggere Dekic.

Al 20′ il raddoppio. Cross di Costa Ferreira, spizzata di rara intelligenza di Pinzauti a liberare dietro di sè l’inserimento di Ilari che supera Dekic da pochi passi. Poi un prosieguo di primo tempo letteralmente a senso unico. Nella ripresa ai biancorossi é stato sufficiente amministrare il vantaggio. In virtù di detto risultato il Teramo é ora in testa alla classifica con Bari e Turris ma con una partita da recuperare.

Mercoledì turno infrasettimanale: il Tearmo sarà impegnato in trasferta sul campo del Potenza; calcio di inizio previsto per le ore 18.30.



PACI A FINE PARTITA

«Sono tre punti importanti, dopo queste prestazioni i ragazzi meritano di rientrare nello spogliatoio e festeggiare. Sono contento perchè abbiamo affrontato un avversario di spessore, dotato di ottimo palleggio e se non avessimo avuto quell’ottimo approccio, sono convinto che oggi saremmo andati in difficoltà. Ho sempre detto che questa squadra ha un gran potenziale, ma non mi aspettavo di vedere già adesso ben assimilati certi principi di gioco. Nella ripresa avremmo dovuto gestire meglio la palla, perchè è inevitabile che non si possano mantenere certi ritmi anche nel secondo tempo, non puoi avere la stessa freschezza, però credo faccia parte del processo di maturità della squadra. Credo che al pubblico piaccia questo tipo di gioco e con i successi siamo tutti più contenti, ma i complimenti vanno rivolti ai ragazzi. Pinzauti? Ha fatto un lavoro sporco enorme negli scarichi e nel mandare in porta i propri compagni di squadra, ha una capacità incredibile di vedere l’azione e non gli mettiamo certo pressione per quanto attiene la fase realizzativa. Trasciani? Contento per il suo esordio tra i professionisti. Bombagi? Sta meglio, ma non so se riusciremo a recuperarlo per mercoledì. I ragazzi sono concentrati, stiamo raggiungendo una buona mentalità, ma tutto sta nel perseverare: se conserveremo un certo equilibrio, allora andremo avanti nel modo migliore».

TABELLINO

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik (dal 34’ st Trasciani), Diakitè, Lotti, Tendardini; Arrigoni (dal 33′ st Viero), Santoro; Ilari, Mungo (dal20’ st Di Francesco), Costa Ferreira; Pinzauti (dal 6′ st Bunino). A disposizione: Valentini, Cappa, Celentano, Birligea, Di Matteo. Allenatore: Massimo Paci.

Casertana (4-3-3): Dekic; Hadziosmanovic, Konate, Carillo (dal 26’ st Buschiazzo), Izzillo; Setola, Valeau (dal 19’ st Petruccelli), Bordin, Icardi; Matarese (dal 27’ st Varesanovic), Cuppone. A disposizione: Zivkovic, Avella, Petito, De Sarlo, Matese, De Lucia. Allenatore: Federico Guidi.

Arbitro: Caldera della sezione di Como. Assistenti: Poma della sezione di Trapani e Cortese della sezione di Palermo. Quarto ufficiale: Marchioni della sezione di Rieti.

Reti: al 3′ Lotti, al 21′ Ilari

Ammonizioni: Bordin, Arrigoni, Izzillo, Viero.

Recupero: 3′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa