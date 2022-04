Teramo, CAS: liquidate le mensilità di febbraio e marzo 2022

TERAMO – L’amministrazione comunale ha proceduto a liquidare il Contributo di Autonoma Sistemazione per le mensilità di febbraio e marzo ai relativi beneficiari. Le somme sono state anticipate dall’ente, in attesa che arrivino i fondi dalla Protezione Civile.

“Consapevoli delle difficoltà delle famiglie che ancora non possono rientrare nelle loro abitazioni – commenta l’assessore al sociale Ilaria De Sanctis – abbiamo provveduto ad anticipare le relative somme, utilizzando una ingente quantità di risorse comunali. Si tratta di un intervento straordinario, messo in campo per andare incontro alle esigenze dei cittadini che maggiormente hanno subito gli effetti del sisma, e grazie al quale ci auguriamo possano passare una Pasqua più serena”.

L’amministrazione ricorda infine che il 31 maggio scade il termine ultimo per la presentazione della domanda per il mantenimento del beneficio del Cas.

“Il Contributo di Autonoma Sistemazione è un aiuto che viene dato alle famiglie che attendono di poter rientrare nella propria abitazione – sottolinea il sindaco Gianguido D’Alberto – una data che, grazie alla decisa accelerazione nella ricostruzione privata, sostenuta dalle ordinanze e dalla semplificazione introdotte dal commissario straordinario Giovanni Legnini, oggi non è più così lontana”.